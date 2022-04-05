Önder Öztarhan'ın Aslı Enver sessizliği!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşayan iş insanı Önder Öztarhan, önceki akşam Emirgan'da aracıyla seyir halindeyken görüntülendi.
Enver'in başrolünde yer aldığı 'Sen Yaşamaya Bak' adlı filmin bazı sahnelerinin Öztarhan'ın evinde çekildiği ortaya çıkmıştı. Önder Öztarhan, muhabirlerin konuyla alakalı soruları karşısında sessizliğini korudu.
Basın mensuplarının sorularını yine yanıtsız bırakan Öztarhan, hızlıca evine doğru yol aldı.
Önder Öztarhan, 2 ay önce de İstinye'de görüntülenmişti. Muhabirlerin sorularını cevaplamamayı tercih eden iş insanının tarzı dikkatlerden kaçmamıştı.
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