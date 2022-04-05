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Önder Öztarhan'ın Aslı Enver sessizliği!

05.04.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emirgan'da objektiflere yansıyan Önder Öztarhan, sevgilisi Aslı Enver'in başrolünde yer aldığı 'Sen Yaşamaya Bak' adlı filmin bazı sahnelerinin evinde çekildiği yönündeki soruları yanıtsız bıraktı.

Önder Öztarhan'ın Aslı Enver sessizliği!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşayan iş insanı Önder Öztarhan, önceki akşam Emirgan'da aracıyla seyir halindeyken görüntülendi.

YİNE SESSİZ

Enver'in başrolünde yer aldığı 'Sen Yaşamaya Bak' adlı filmin bazı sahnelerinin Öztarhan'ın evinde çekildiği ortaya çıkmıştı. Önder Öztarhan, muhabirlerin konuyla alakalı soruları karşısında sessizliğini korudu.

Basın mensuplarının sorularını yine yanıtsız bırakan Öztarhan, hızlıca evine doğru yol aldı.

SUSKUN ÖNDER

Önder Öztarhan, 2 ay önce de İstinye'de görüntülenmişti. Muhabirlerin sorularını cevaplamamayı tercih eden iş insanının tarzı dikkatlerden kaçmamıştı.


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Aslı Enver
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