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Galatasaray sahasında hata yapmadı! Sarı-Kırmızılılar Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti, bir ilki başardı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.04.2025 21:56
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Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK'yı konuk eden lider Galatasaray rakibini 2-0 mağlup ederek hata yapmadı ve aldığı bu 3 puanla liderliğini perçinledi. İşte detaylar...

Galatasaray sahasında hata yapmadı! Sarı-Kırmızılılar Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti, bir ilki başardı!

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın oldukça baskılı olduğu karşılaşmada kazanan 2-0'lık skorla Sarı-Kırmızılılar olurken karşılaşmanın goller Lucas Torreira ve Davinson Sanchez'den geldi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
2 - 0
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

666456_GALATASARAY---BODRUM-FK-MACI.-FOTOGRAF-

Galatasaray karşılaşmaya yoğun bir baskı ile başlarken 18. dakikada Sara'nın ceza sahası dışından çektiği şut, Ajeti'ye çarptıktan sonra üst direğe vurup kornere çıktı.

TORREIRA BİR İLKİ BAŞARDI

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Sarı-Kırmızılılar 29. dakikada Sara'nın yaptığı ortada Torreira'nın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Torreira bu golle Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü de kaydetmiş oldu.

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ÖNCE PENALTI SONRA İPTAL

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İlk yarının son dakikalarına girilirken Yunus'un pasında ceza sahasına giren Sara yerde kaldı hakem Mehmet Türkmen penaltı düdüğünü çalsa da VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı iptal edildi.

DAVINSON SKORU BELİRLEDİ

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Karşılaşmanın 81. dakikasında Yunus Akgün'ün taşıdığı topta Davinson Sanchez kafayı vurdu ve farkı 2'ye çıkardı.

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GALATASARAY'DAN REKOR

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Galatasaray rakibi karşısında ilk yarıda 23 şut çekerken bir rekora imza attı ve Bordum FK maçı bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda en fazla şut çektiği maç oldu.

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Süper Lig bodrumspor galatasaray
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