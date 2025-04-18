Galatasaray sahasında hata yapmadı! Sarı-Kırmızılılar Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti, bir ilki başardı!

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın oldukça baskılı olduğu karşılaşmada kazanan 2-0'lık skorla Sarı-Kırmızılılar olurken karşılaşmanın goller Lucas Torreira ve Davinson Sanchez'den geldi.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Galatasaray karşılaşmaya yoğun bir baskı ile başlarken 18. dakikada Sara'nın ceza sahası dışından çektiği şut, Ajeti'ye çarptıktan sonra üst direğe vurup kornere çıktı.

TORREIRA BİR İLKİ BAŞARDI

Sarı-Kırmızılılar 29. dakikada Sara'nın yaptığı ortada Torreira'nın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Torreira bu golle Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü de kaydetmiş oldu.

ÖNCE PENALTI SONRA İPTAL

İlk yarının son dakikalarına girilirken Yunus'un pasında ceza sahasına giren Sara yerde kaldı hakem Mehmet Türkmen penaltı düdüğünü çalsa da VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı iptal edildi.

DAVINSON SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın 81. dakikasında Yunus Akgün'ün taşıdığı topta Davinson Sanchez kafayı vurdu ve farkı 2'ye çıkardı.

GALATASARAY'DAN REKOR

Galatasaray rakibi karşısında ilk yarıda 23 şut çekerken bir rekora imza attı ve Bordum FK maçı bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda en fazla şut çektiği maç oldu.