Önder Turacı: Volkan Demirel geri dönecektir

Fenerbahçe'nin Sevilla'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı efsane kadronun önemli isimlerinden biri olan Belçika asıllı eski futbolcu Önder Turacı, Anderlecht sınavı öncesi konuştu.

Sarı-lacivertli ekibin içinde bulunduğu durumu değerlendirip Anderlecht analizi yapan Önder Turacı, şunları anlattı:

"Fenerbahçe'yi yakından takip ediyorum. Neden bu durumda olduğumuzu ben de çözemiyorum. Çok değişiklik oldu. Sanırım takım bundan etkilendi.

Yeni oluşum F.Bahçe'ye fayda sağlayacaktır. Sadece şunu söylemeliyim; takımı toparlama açısından orada Türkiye'yi bilen birinin olması önemliydi. Galataray'da Terim'in arkasında eski oyuncular var. Beşiktaş, Tamer Tuna'yı yetiştirdi. Bizim kulüpte böyle bir şey yok.

Ben takımın kalitesine inanıyorum. Biraz daha risk alarak oynarlarsa ligde iyi sonuçlar arka arkaya gelecektir."

ANDERLECHT DE F.BAHÇE GİBİ...

"Anderlecht sezona süper bir başlangıç yapamadı. Bu açıdan F.Bahçe'ye benziyor. Kupada zayıf bir takıma elendiler. Ama sonuçta Anderlecht güçlü bir takım. Sahalarında ateşli bir taraftarı var. Zor maç olacak. Küçümsememek gerekiyor. F.Bahçe'nin maçtan galibiyet çıkaracak kaliteli oyuncuları var. Ben F.Bahçe'nin kazanacağına inanıyorum. Hatta Belçika uğurlu gelecek, yükseliş buradan başlayacak inşallah. Zorlu dönemi geride bırakacağız."