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  4. Onlardan balayı karesi bekliyorduk! Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Altunkaya o düğünde ortaya çıktı! Nikah sonrası ilk kez...

Onlardan balayı karesi bekliyorduk! Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Altunkaya o düğünde ortaya çıktı! Nikah sonrası ilk kez...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya, 4 Eylül'de muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen yılın düğünü uzun süre magazin manşetlerinde yerini aldı. Nikahın ardından Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'ndan balayı kareleri beklerken ünlü çift o düğünde ortaya çıktı.

Onlardan balayı karesi bekliyorduk! Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Altunkaya o düğünde ortaya çıktı! Nikah sonrası ilk kez...

MYNET-Uzun zamandır yaşadıkları ilişkiyle magazin manşetlerinden düşmeyen Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çifti, 4 Eylül'de nikah masasına oturdu.

Yılın düğünü Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti ve her detayı çok konuşuldu. Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah törenine sürat teknesiyle gelmesi ilgi odağı oldu.

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BALAYI KARESİ BEKLENİYORDU...

Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünden sonra balayı kareleri beklenirken ünlü çift Acun Medya Reklam Grup Başkanı Arzu Umurdağ'ın düğününde ortaya çıktı.

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Nikahın ardından ilk kez birlikte görüntülenen Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Altunkaya siyah tarzlarıyla dikkat çekti.

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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya
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