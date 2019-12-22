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Onların mesleğini duyan korkuyor: Bize yaklaşma, sen Azrail misin?

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Samsun'da her gün onlarca ölüyü yıkayıp, temizleyip, kefenleyen kadın gassallar (ölü yıkayıcı), ismi bile ürkütücü olan mesleklerini özveriyle yapıyor.

İlkadım ilçesinde, Kıranköy Mezarlığı’ndaki gasilhanede görevli kadın gassallar, meslekleriyle dikkat çekiyor. Birçok kişinin yapmaya cesaret edemeyeceği, her gün onlarca ölüyü yıkayıp, temizleyip, kefenleyen görevli 6 kadın gassal, hayatlarının büyük bölümünü 'gasilhane' denilen ölü yıkama kabininde geçiriyor. İsmi bile ürüten mesleklerini özveriyle yapan kadın gassallar, korkarak başladıkları mesleklerinin zor ve etkileyici olduğunu ancak zamanla buna alıştıklarını söylüyor.

"DUYUNCA ŞAŞIRIP, ÜRKÜYORLAR"

7 yıldır gassallık yapan Tuğba Akar, "Tamamen kendi isteğimle bu işe başladım. İlk başlarda çok etkilenmiştim, hatta ilk bir hafta benim için zor geçti, ama sonra alıştım. Ailem de bu mesleğe başladığımı duyunca çok sevindi, ama çevremdeki bazı kişilerden değişik tepkiler aldım. Bu işi yaptığımızı duyunca çok şaşırıyorlar. Ürküyorlar, hatta korkudan bir adım geri atıyorlar. ‘Sen bize yaklaşma, sen Azrail misin?’ diyorlar. Özellikle mesleğimizi duyanlar, ‘bu işe nasıl başladın, nasıl yapıyorsun’ diye sorular da soruyor. Bazı yakınlarımız da, ‘kızım beni sen yıka’ teklifinde bulunuyor" dedi.

"İŞİMİZİ YAPIYORUZ, HEM DE DUA ALIYORUZ"

Meslek hayatı boyunca en çok çocuk cenazelerini yıkamakta zorluk çektiğini söyleyen Akar, “Benim de 2 çocuğum var. Bu nedenle etkilenip, çok üzülüyorum, bazen gasilhaneye girmek bile istemiyorum. Hem işimizi yapıyoruz, hem de dua alıyoruz. Cenazeleri de titizlikle yıkıyoruz. Cenaze, taşın üzerine konuluyor, ardından kefeni kesiyoruz ve abdest veriyoruz. Kefenin içine de güzel koksun diye gül suyu döküyoruz. Daha sonra kâfur denilen bir bitki serpiyoruz. Kâfur dökmek, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in zamanından kalma bir sünnettir. Son olarak da böcek gelmesin diye kefenin içine çörek otu koyuyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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gassal gassal nedir ölü yıkayıcı

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Gencim işsizim akp'ye Hakkım HARAM olsun
bi baltaya sap olamamışsın hükümetemi laf söylüyorsun, vasıfsız biru olarak işsiz olmanız gayet normal.
çalışmak isteyene iş çok bu 1 , 2. si de sen ak partili değilsin provakatörsün , evde yatacağına git iş ara çalış çabala asgari ücretle de olsa iş heryerde
ulan geri zekalı akp ile ne ilgisi var
seni kim yıkayacak muhterem
AKP'nin yaptığı hizmetleri kullanırsan onlarda sana haram olsun
@yigit_erdogan_1984 Sen sana verilen bedava kitapların hakkını verememişsin bir de konuşuyorsun.
senin ossiz olmanin akp de nasil.bi hakkı var onu anlamadım adam.gibi meslek okusaydın da kimseye minnet etmeseydin kesin işletme okumusundur okudum diye geziyosundur boş muhabbet yapacagin kadar iş.kovalasan sıkıntın kalmaz genç
kimseden is beklemek zorunda degilsin kendin aldigin egitimin isini kurarakda calisabilirsen ha okumayip kendini gelistirmeden maasa yasiyorsan seni kimse kurtaramaz . bana 500 tl ver bir ayda 5000 yaparim sadece telefon basin da ne idfa ne borsa meslegimle kazanirim
Ölmez meslek?
Allah razi oldun sizlerden
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