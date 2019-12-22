Onların mesleğini duyan korkuyor: Bize yaklaşma, sen Azrail misin?

İlkadım ilçesinde, Kıranköy Mezarlığı’ndaki gasilhanede görevli kadın gassallar, meslekleriyle dikkat çekiyor. Birçok kişinin yapmaya cesaret edemeyeceği, her gün onlarca ölüyü yıkayıp, temizleyip, kefenleyen görevli 6 kadın gassal, hayatlarının büyük bölümünü 'gasilhane' denilen ölü yıkama kabininde geçiriyor. İsmi bile ürüten mesleklerini özveriyle yapan kadın gassallar, korkarak başladıkları mesleklerinin zor ve etkileyici olduğunu ancak zamanla buna alıştıklarını söylüyor.

"DUYUNCA ŞAŞIRIP, ÜRKÜYORLAR"



7 yıldır gassallık yapan Tuğba Akar, "Tamamen kendi isteğimle bu işe başladım. İlk başlarda çok etkilenmiştim, hatta ilk bir hafta benim için zor geçti, ama sonra alıştım. Ailem de bu mesleğe başladığımı duyunca çok sevindi, ama çevremdeki bazı kişilerden değişik tepkiler aldım. Bu işi yaptığımızı duyunca çok şaşırıyorlar. Ürküyorlar, hatta korkudan bir adım geri atıyorlar. ‘Sen bize yaklaşma, sen Azrail misin?’ diyorlar. Özellikle mesleğimizi duyanlar, ‘bu işe nasıl başladın, nasıl yapıyorsun’ diye sorular da soruyor. Bazı yakınlarımız da, ‘kızım beni sen yıka’ teklifinde bulunuyor" dedi.