Online eğitim ve toplantılar yerli Vedubox ile gerçekleştirilebiliyor

Online platformlar arasında Vedubox, canlı toplantılar, video konferans, webinar, öğrenme yönetim sistemleri gibi özellikleri tek bir çatı altında toplamasıyla dikkati çekiyor. 300 binden fazla son kullanıcı ve 300 kurumsal müşterisiyle güçlü bir aktör olduğunu ispatlayan Vedubox ile her gün yüzlerce sanal sınıf ve video konferans gerçekleşiyor, binlerce öğrenci canlı derslere katılıyor. Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve geliştirilen hepsi bir arada konseptli platform, kullanıcılara her an, her yerden güvenli erişim olanağı sunuyor.

- Kişisel veriler güvende

Vedubox, sağladığı içerikle iş yerlerine, eğitim verenlere ve eğitim alanlara güvenli bir ortam sağlıyor. Platformda kullanıcıların kişisel bilgileri, yüksek güvenlikli Microsoft Azure sunucularında saklanıyor.

Türkiye’nin önde gelen pek çok kurumsal firması Zoom ile entegreli Vedubox kullanarak kaliteli ve güvenli hizmet alıyor. Ayrıca Vedubox’un gizlilik politikası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde belirlenmiş durumda ve kullanıcıların verileri tamamen bu politika doğrultusunda korunuyor.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen Vedubox, Almanya, İngiltere, Japonya, ABD ve Kanada başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde kullanılıyor.