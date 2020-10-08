Online eğitim ve toplantılar yerli Vedubox ile gerçekleştirilebiliyor

İSTANBUL (AA) - Türk mühendisler tarafından geliştirilen, Almanya, İngiltere, Japonya, ABD ve Kanada başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde kullanılan Vedubox, online eğitim ve toplantının yanı sıra sanal ofis teknolojisi sunuyor.

Vedubox'tan yapılan açıklamaya göre, teknoloji çağının iş yapma biçimlerini büyük bir hızla dönüştürdüğü bugünlerde Kovid-19 ile birlikte dijital dönüşümün de hızı arttı.

Dijital dönüşümün öncelikli bileşenlerinden biri olan online iletişim, tüm dünyada eğitim ve çalışma hayatını yeniden şekillendiriyor. Sahneye çıkan çok sayıda platform ve yazılım, iş ve eğitim dünyasının online iletişim ihtiyacını karşılamak için farklı çözüm önerileriyle gündeme gelmeye başladı.

- "Yurt dışına da online eğitim ve toplantının yanı sıra sanal ofis teknolojisi sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vedubox Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Harun Taşcı, Türkiye’den dünyaya açılarak globaldeki varlıklarını genişletme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti: