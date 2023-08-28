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Önsezi nasıl yazılır, önsezi yazımı nasıl olmalıdır? Önsezi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

13.08.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe bölgesel faktörlerden dolayı tarih boyunca diğer dillerden birçok sözcük almıştır ve kendi içinde kelimeler türetmesiyle birlikte kelime haznesi oldukça genişletmiştir. Türkçedeki kelimeler arasında iki sözcüğün birleşmesiyle yeni bir mananın oluştuğu sözcükler de bulunur. Dil bilgisi kurallarına dikkat eden kişiler, bu sözcüklerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiğini merak eder. Peki, önsezi yazımı TDK'ye göre nasıl olmalıdır?

Dil bilgisi kuralları başta eğitim hayatında olmak üzere günlük yaşamın pek çok alanında da dikkat edilen konulardan biridir. Günümüzde profesyonel olarak yazı yazanların dışında pek çok insan da yazım kuralları konusunda hassasiyet göstererek internetten araştırma yapıyor. Dil bilgisi konusunda faydalanılabilecek pek çok kaynak mevcuttur. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile resmi sitesinde hizmet vermektedir. Yazım kılavuzları internetteki birçok sitede de yer alır. Türkçe kelimelerin doğru yazılışları bu sözlükler sayesinde online olarak sorgulanabilir. Bu sayfalarda en çok merak edilen kelimeler bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Birleşik kelimelerin nasıl yazılması gerektiği bazı kurallar çerçevesinde TDK tarafından belirlenmiştir.

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Önsezi nasıl yazılır?

Önsezi TDK sözlük anlamı "hiçbir belirti yokken gelecekte olacak bir durumu ya da olayı hissetme, duyumsama olacakları hissetme" şeklindedir. Önsezi iki farklı anlamda kullanılan kelimenin birleşmesi ile oluşur. Buna göre "ön" ve "sezi" kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bu yeni kelime birleşik yapılı bir sözcüktür. Birleşik sözcüklerin çoğunda olduğu gibi önsezi yazımı sıklıkla araştırılan kelimeler arasındadır. Bu tür sözcüklerin anlamlarına göre ayrı yazılması gerektiğine karar verilir. Söz konusu kelimenin doğru yazılışı konusunda pek çok insan internet üzerindeki kılavuzları kontrol eder. TDK kurallarına göre önsezi yazımı bitişik olmalıdır, ayrı yazılması yazım hatası olarak kabul edilir. Buna göre önsezi doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

  • Önsezi (Doğru kullanım)
  • Ön sezi (Yanlış kullanım)
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Önsezi ayrı mı yazılır?

Yazılı dilde anlaşılır ve etkili bir ifade oldukça önemlidir. Bu nedenle kelimelerin doğru yazılışları bilinmesi gerekir. Ayrıca yazım kurallarına dikkat etmemek yazı kalitesini düşüren bir olgudur. Türkçenin gelişmesi ve korunması adına Türk Dil Kurumunun yayımladığı yazım kılavuzları incelenmelidir. Pek çok birleşik kelimenin nasıl yazılacağı konusundaki tereddütler TDK kılavuzlarında giderilebilir. Bunlardan biri de önsezi kelimesidir. TDK resmi internet sitesinde birleşik kelimeleri yazım biçimlerine göre sınıflara ayırmıştır. Buna göre "Önsezi bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabını arayanlar, kelimenin bitişik yazılması gereken birleşik kelimeler sınıfında yer aldığını görecektir.

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