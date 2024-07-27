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'Onu affetmiyorum' demişti! Kadir Ezildi'nin sır gibi sakladığı babası sonunda ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.07.2024 15:53
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'Temizlik Avcıları' programı ile ekran kariyerine başlayan, şimdilerde 'En Hamarat Benim' programının sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanan Ezildi her anını takipçileriyle paylaşarak adından söz ettirmişti. Yankıları günlerce süren nişanın ardından Kadir Ezildi'nin sır gibi sakladığı babası da ortaya çıktı.

MYNET-Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi son günlerde özel hayatıyla gündemde. Sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanan Ezildi mutlu gününün her anını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

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Yankıları günlerce süren nişanın ardından Kadir Ezildi'nin sır gibi sakladığı babası da ortaya çıktı.

kadir ezildi gözyaşları

GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Daha önce katıldığı bir programda babasıyla yıllardır görüşmediğini söyleyen Ezildi 'Onu affetmiyorum' diyerek gözyaşlarını boğulmuştu. Ezildi, "Babanla ilgili bugünkü duygun nedir?" sorusunu ise "Babamı hatırlamıyorum. Bazen kendimi zorluyorum, 'Ne yapardık, nasıl biriydi?' diye ama hatırlamıyorum. İnsan babasını unutur mu? Ben unuttum" yanıtı vermişti.

BABASI 1

Şimdi ise Kadir Ezildi'nin yıllar önce kendilerini terk eden babasının plastik cerrahı Mehmet Ezildi olduğu ortaya çıktı. Ailesini yıllar önce terk ettiği için eleştirilerin hedefi olan Mehmet Ezildi hakkındaki eleştirilere dayanamayıp isyan etti.

babası 2

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Hakkında yapılan yorumlara tepki gösteren Mehmet Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.

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Kadir Ezildi
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