Onu hatırladınız mı? Perihan Abla’nın minik oyuncusu şimdi herkesin tanıdığı bir yıldız

Henüz 5 yaşında oyunculuk hayatına başlayan bu küçük kız, en son Poyraz Karayel dizisiyle ekranların karşısına çıkan ve yakında Show TV ekranlarında yayınlanacak olan ‘Yalancı’ dizisiyle geri dönüş yapan Burçin Terzioğlu’ndan başkası değil...

PERRAN KUTMAN VE ŞEVKET ALTUĞ İLE BİRLİKTE OYNAMIŞ

Burçin Terzioğlu, henüz daha çok küçükken Perran Kutman ile Şevket Altuğ’un başrolünde yer aldığı Perihan Abla dizisinde de kendisine yer bulmuştu.

BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?

41 yaşındaki güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, 36 yıl önce başladığı oyunculuk serüvenine birçok TV dizisi ve sinema filminde göstermiş olduğu yeteneği ve güzelliğiyle ön plana çıkıyor. Henüz 5 yaşında ilk oyunculuk deneyimini Terzioğlu, Patron Duymasın’da yaşadı.

1985 yapımı bu sinema filminin ardından aynı yıl başrolde Şener Şen’in yer aldığı Çıplak Vatandaş filminde İbrahim’in Kızını canlandırdı. 1997 yılına kadar yine birçok yapımda rol alan Terzioğlu bu yıl, Kadın İsterse dizisinde hayat verdiği ‘Demet’ karakteriyle izleyicileri ekranlara kilitlemiştir. Güzel oyuncu, ilk başrol deneyimini ise Fırtına dizisinde ‘Zeynep’ karakteriyle yaşamıştır.

Fırtına dizisindeki rol arkadaşı Murat Yıldırım ile Terzioğlu, özel hayatında büyük bir dönüm noktası yaşamış ve rol arkadaşı ile evlenmiştir. Murat Yıldırım ve Burçin Terzioğlu’nun 2008’de başlayan aşkları 2014’te son bulmuştur. Poyraz Karayel dizisiyle yıldızı parlayan ve milyonlarca kişi tarafından tanınan Burçin Terzioğlu yine rol arkadaşı ve başrol oyuncusu İlker Kaleli ile aşk yaşamış ve 2018 yılında ayrılmışlardır.

BURÇİN TERZİOĞLU’NUN ROL ALDIĞI SİNEMA VE TV FİLMLERİ

1985 Patron Duymasın

1985 Çıplak Vatandaş

1986 Hasretinle Yaşanmıyor

1986 İki Milyarlık Bilet

1987 Baba Yüreği Aslı

1987 Hayallerim, Aşkım ve Sen

1989 Fazilet Fazilet'in Kızı

1991 Menekşe Koyu

2000 Annem ve Ben

2000 Oyun Bitti

2003 Taştan Kalp

2014 Halam Geldi

2019 Güzelliğin Portresi

BURÇİN TERZİOĞLU’NUN ROL ALDIĞI TV DİZİLERİ

1986-1988 Perihan Abla

1987 Yeniden Doğmak

1989 Doktorlar

1992 Mahallenin Muhtarları

1992 Kavak Ailesi

1993 Solan Gül

1998 Sırılsıklam

1999-2001 Yılan Hikâyesi

2000 Tirvana

2001-2002 Çiçek Taksi

2002 Üzgünüm Leyla

2002 Kınalı Kar

2004 Melekler Adası

2004 Aliye

2004-2006 Kadın İsterse

2006 Fırtına

2007 Çemberin Dışında

2009 Ey Aşk Nerdesin?

2009-2011 Ezel

2013-2014 Merhamet

2015-2017 Poyraz Karayel

2018-2020 Hakan: Muhafız

2019 Kurşun

2020 Menajerimi Ara

2021 Hükümsüz

2021- Yalancı

PERİHAN ABLA’NIN KONUSU NE?

Başrollerini Perran Kutman ile Şevket Altuğ’un paylaştığı 1986-1988 yıllarında TRT 2 ekranlarında yer alan Perihan Abla dizisi, iki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan Abla'yı, onu deliler gibi seven Şakir'i ve mahalledeki dostlarını konu alır. Toplam 74 bölümden oluşan dizi, 29 Haziran 1988'de yayımlanacak iken, o akşam meydana gelen heyelan nedeniyle yayından kaldırılmış ve 3 Temmuz 1988 tarihinde yayımlanarak ekranlara veda etmiştir.



