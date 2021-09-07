Onu hatırladınız mı? Perihan Abla’nın minik oyuncusu şimdi herkesin tanıdığı bir yıldız

Henüz 5 yaşında oyunculuk hayatına başlayan bu küçük kız, en son Poyraz Karayel dizisiyle ekranların karşısına çıkan ve yakında Show TV ekranlarında yayınlanacak olan ‘Yalancı’ dizisiyle geri dönüş yapan Burçin Terzioğlu’ndan başkası değil...
Burçin Terzioğlu, henüz daha çok küçükken Perran Kutman ile Şevket Altuğ’un başrolünde yer aldığı Perihan Abla dizisinde de kendisine yer bulmuştu.
41 yaşındaki güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, 36 yıl önce başladığı oyunculuk serüvenine birçok TV dizisi ve sinema filminde göstermiş olduğu yeteneği ve güzelliğiyle ön plana çıkıyor. Henüz 5 yaşında ilk oyunculuk deneyimini Terzioğlu, Patron Duymasın’da yaşadı.
1985 yapımı bu sinema filminin ardından aynı yıl başrolde Şener Şen’in yer aldığı Çıplak Vatandaş filminde İbrahim’in Kızını canlandırdı. 1997 yılına kadar yine birçok yapımda rol alan Terzioğlu bu yıl, Kadın İsterse dizisinde hayat verdiği ‘Demet’ karakteriyle izleyicileri ekranlara kilitlemiştir. Güzel oyuncu, ilk başrol deneyimini ise Fırtına dizisinde ‘Zeynep’ karakteriyle yaşamıştır.
Fırtına dizisindeki rol arkadaşı Murat Yıldırım ile Terzioğlu, özel hayatında büyük bir dönüm noktası yaşamış ve rol arkadaşı ile evlenmiştir. Murat Yıldırım ve Burçin Terzioğlu’nun 2008’de başlayan aşkları 2014’te son bulmuştur. Poyraz Karayel dizisiyle yıldızı parlayan ve milyonlarca kişi tarafından tanınan Burçin Terzioğlu yine rol arkadaşı ve başrol oyuncusu İlker Kaleli ile aşk yaşamış ve 2018 yılında ayrılmışlardır.
1985 Patron Duymasın
1985 Çıplak Vatandaş
1986 Hasretinle Yaşanmıyor
1986 İki Milyarlık Bilet
1987 Baba Yüreği Aslı
1987 Hayallerim, Aşkım ve Sen
1989 Fazilet Fazilet'in Kızı
1991 Menekşe Koyu
2000 Annem ve Ben
2000 Oyun Bitti
2003 Taştan Kalp
2014 Halam Geldi
2019 Güzelliğin Portresi
1986-1988 Perihan Abla
1987 Yeniden Doğmak
1989 Doktorlar
1992 Mahallenin Muhtarları
1992 Kavak Ailesi
1993 Solan Gül
1998 Sırılsıklam
1999-2001 Yılan Hikâyesi
2000 Tirvana
2001-2002 Çiçek Taksi
2002 Üzgünüm Leyla
2002 Kınalı Kar
2004 Melekler Adası
2004 Aliye
2004-2006 Kadın İsterse
2006 Fırtına
2007 Çemberin Dışında
2009 Ey Aşk Nerdesin?
2009-2011 Ezel
2013-2014 Merhamet
2015-2017 Poyraz Karayel
2018-2020 Hakan: Muhafız
2019 Kurşun
2020 Menajerimi Ara
2021 Hükümsüz
2021- Yalancı
Başrollerini Perran Kutman ile Şevket Altuğ’un paylaştığı 1986-1988 yıllarında TRT 2 ekranlarında yer alan Perihan Abla dizisi, iki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan Abla'yı, onu deliler gibi seven Şakir'i ve mahalledeki dostlarını konu alır. Toplam 74 bölümden oluşan dizi, 29 Haziran 1988'de yayımlanacak iken, o akşam meydana gelen heyelan nedeniyle yayından kaldırılmış ve 3 Temmuz 1988 tarihinde yayımlanarak ekranlara veda etmiştir.
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