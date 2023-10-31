Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek takımların sırası belli oldu! Lig ikincisine müjde var...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken, önümüzdeki sezon hangi takımların Şampiyonlar Ligi'ne gideceği de belli oldu. UEFA Ülke Sıralamasını 12. sırada tamamlayan Türkiye'nin katılım hakkı belli oldu.

İLK 2 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK

Süper Lig şampiyonu direkt olarak Play-Off Turuna katılacak. Lig ikincisi ise Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turunda oynamaya hak kazanacak.

ÜÇÜNCÜ, DÖRDÜNCÜ VE KUPA ŞAMPİYONU...

Ligi üçüncü sırada bitiren takım Avrupa Ligi'ne katılabilmek için 2. Eleme Turundan mücadeleye başlayacak. Lig dördüncüsü ise Konferans Ligi 2. Eleme Turunda boy gösterecek. Türkiye Kupası Şampiyonu ise Avrupa Ligi Play-Off Turundan sezona başlayacak.





