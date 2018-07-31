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Onun da sahtesini yaptılar! Beyazlatılmış Çin sarımsağı nasıl anlaşılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

Çin, dünyadaki sarımsak ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor. Ve buradan gelen sarımsakların zararlı tarım ilaçlarıyla dolu olduğu söyleniyor. Her yıl sarımsak ithalatı yapıyoruz ve bu sarımsaklara denk gelme ihtimalimiz oldukça yüksek. Peki Çin sarımsağını nasıl ayırt edeceğiz?

Onun da sahtesini yaptılar! Beyazlatılmış Çin sarımsağı nasıl anlaşılır?

Ucuz Çin sarımsağı ne yazık ki piyasayı ele geçirdi ve bu sarımsaklar zararlı tarım ilaçlarıyla dolu. Aynı zamanda yoğun beyazlatma işleminden geçirilmiş... Çin'den gelen gıdalar sağlık konusunda her zaman kafamızda soru işaretleri bırakmıştır.

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Bu sarımsaklar da klorla beyazlatılıyor ve ne yazık ki lağım suyunda yetiştiriliyor. Sarımsaklar ilk toplanıldığında üzerinde kirler oluyor ve bu kirleri yok edip beyazlatmak için klor kullanılıyor. Aynı zamanda sarımsaklar metül bromür ile tütsüleniyor. Bu madde ise genellikle ölümcül bir zehir...

Sarımsağın köküne dikkat!

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Çin'den ithal edilen sarımsakların uyguladıkları prosedüre göre kökleri yoktur. Bunu yapmalarının sebebi ise topraktan gelen pislikleri ve buna bağlı gelişen hastalıkları önlemek. Sarımsak alırken köklerine dikkat edin. Eğer püskülleri varsa almaktan şüphe etmeyin.

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Çin'den gelen sarımsağın allicin seviyesi yüksektir ve bu sebeple ağızda metalik bir tat bırakır.

Doğal sarımsakta su oranı Çin sarımsağına göre daha az suludur. Yerli sarımsağın yüzde 42'si katıdır Çin sarımsağının ise 37'si sudur. Sarımsağı satın almadan önce küçük bir test uygulayın; elinize alın ve sıkın. Sıktığınızda yeteri kadar sertse gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

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Sarımsağı güvendiğiniz yerlerden alın ve muhakkak inceleyin. Organik ve yerli üründen şaşmayın. Ucuzluk sizi çekmesin. Zamanında az para verip aldığınız gıdalar ileride sağlığınızı elinizden alabilir...

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