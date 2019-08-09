Onun efsane kokusu yeniden yaratıldı: Koklamak heyecan verici!

Hawaii’den iki profesör, Antik Mısır’ın efsanevi kraliçesi Kleopatra’nın parfümü de dahil olmak üzere pek çok antik parfümü yeniden üretti. Parfümler, National Geographic sergisinde tanıtıldı.

O DÖNEMLER PARFÜM RİTÜELLERİN BİR PARÇASIYDI

Parfümün tarihi incelendiğinde, Suriye’de 7000 yıl öncesinden kalma hiyerogliflerde bile parfümden bahsedildiğini görürüz. O dönemde parfümler, mumyalama işlemlerinin ve ritüellerin bir parçasıydı. Kyphi ya da tapınak tütsüsü, eski krallığın 5. ve 6. hükümranlıklarına kadar gider. Kyphi’nin ne içeriği ne de nasıl yapıldığı paylaşılmasa da ‘kendine saygısı olan her firavunun hayattan sonrasına yolculukta kullandığı’ lüks bir ürün olduğu belirtilmiş.

BU ŞEHİR PARFÜMCÜLÜĞÜN MERKEZİ

Hawaii Üniversitesi’nden profesör Robert Littman ve misafir profesör Jay Silverstein, günümüzde El-Murad adıyla bilinen Mısır şehri Thmuis’te yaptıkları çalışmalarda, döneminde Aşağı Mısır’ın başkenti olan ve Romalıların da büyük önem verdiği bu şehrin parfümcülüğün merkezi olduğunu ortaya çıkardı. Bölgede yapılan çalışmalarda bulunan üretim araçları, o dönemin parfümleri konusunda bir ipucu verebilecek olan kimyasal kalıntılar için incelendi.