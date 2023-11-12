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Onun güzellik merkezi yok ama skandal iddialarla gündemde! 'Şifalı' eldiven sattığı öne sürülen fenomen Şüheda Kaya o masajı ve otelleri açıkladı

12.11.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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Dilan - Engin Polat çifti ile başlayan sosyal medya fenomenlerinin mercek altına alındığı furyaya bir süre önce, iddiaya göre "şifalı" eldiven satıp lüks yaşam süren Şüheda Kaya'nın adı katıldı. Fenomen genç kadının "şifalı" eldiven satışından kazandığı servetle geceliği 50 bin liralık otellerde kaldığı öne sürülüyordu. "Şifalı" eldiven sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çeken Kaya, gümüş eldivenli masajı anlatıp sahte olduğu öne sürülen belgelere de cevap verdi.

Şüheda Kaya 9 yıl önce bir marka kurdu, eşarp tasarımı yapmaya başladı. Son zamanlarda ise iddiaya göre gümüş bir eldivenle masaj yaparak güya şifa dağıtıyor, kazandığı paraları da geceleri 50 bin liralık otellerde harcıyordu. İş yerinin yetki belgeleri tartışmalıydı, çoğu belgenin sahte olduğu öne sürüldü. Skandallar sürerken sosyal medyanın dilinden düşmeyen genç kadın iddialara yanıt verdi.

"ŞİFALI" ELDİVEN VE 50 BİN TL'LİK OTEL İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Gümüş eldivenle masaj yaparak güya hastalara şifa veren Kaya'nın bu iş sayesinde servet kazandığı iddiası gündeme damgasını vurdu. Kaya'nın sürdüğü görkemli hayat da sosyal medyada dikkat çekince Dilan-Engin Polat çiftinin ardından mercek altına alınan fenomenlerden bir diğeri oldu. Eleştiri oklarının hedefindeki Şüheda Kaya Show Haber'e konuştu.

"GÜMÜŞÜN GÜZEL BİR ETKİSİ VAR"

Kaya, "Şifalı eldiven mi satıyorsunuz?" sorusuna gülerek yanıt verip "Şifalı eldiven diye isim koymuşlar. Geceliği 50 bin TL'lik bir otelde kaldığım iddia edilmiş. Sadece gümüş bir eldiven var, hiçbir illegal işimiz yok." dedi ve ekledi:

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"Biliyorsunuz ki gümüşün güzel bir etkisi var. Sadece ele takılan manuel masajın onunla beraber olduğunu düşünün."

Son dönemde servetiyle gündeme gelen sosyal medya fenomenlerinin birçoğunun güzellik merkezi olması dikkat çekerken Şüheda Kaya ise "Herhangi bir güzellik salonum, merkezim yok benim. Benim, ailemin evimin içini, iş yerlerimizi bu platformda hiç kimse görmemiştir." diye konuştu.

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Geceliği 50 bin TL'lik otelde kaldığı yönündeki iddiaya ise Kaya "En yüksek bina, çıkıp fotoğraf çekip iniyorsunuz. Gidip kalabilir de." sözleriyle yanıt verdi.

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BELGELER SAHTE Mİ?

Öte yandan Kaya'nın internet sitesindeki bazı belgelerin de örnek yani sahte olduğu iddia edildi. "Hepsini kopyalayarak koymuşlar" diyen Kaya, "Eğer bunda sıkıntı olsaydı devlet bunun girişine izin vermezdi." dedi.

"BEN OLANI BİLE YEMİYORUM Kİ İLLEGAL İŞ YAPAYIM"

Genç kadın lüks yaşantı iddialarını ise şöyle cevapladı:

"Ben olanı bile yemiyorum, almıyorum, istemiyorum ki dışarıdan illegal işler yapayım. Devletimiz zaten çok büyük, her türlü incelemeyi yapıyorlar."

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