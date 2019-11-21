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Onunla dans ederken giymişti! Diana’nın ünlü elbisesi yeniden açık arttırmada

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Lady Diana ve John Travolta'nın 20 dakikalık dansı, tüm dünya tarafından ilgiyle izlenmişti. Diana'nın o dansta giydiği büyüleyici siyah elbise yeniden açık arttırmaya çıktı. İşte detaylar...

Lady Diana ve John Travolta'yla dans ederken giydiği muazzam siyah elbise tekrar açık arttırmaya çıktı. Hafızalardan silinmeyen dans o zamanlar ülkede büyük bir yankı uyandırmıştı. Hatta salonda çalan Grace ve Saturday Night Fever isimli şarkılar popüler oldu ve listelerde en çok dinlenenler arasında girmişti.

FİYATI İSE 350 BİN STERLİN

Lady Diana, ikonik siyah elbisesini, 1986'da Avusturya'ya bir devlet ziyaretinde ve 1991'de Kraliyet Operası'ndaki davetlerde de giymişti. Diana'nın ünlü elbisesi açık arttırma ile yeniden satışa çıkarıldı. Travolta ile dans ederken giydiği gece elbisesinin fiyatı ise 350 bin sterlin (2.6 milyon TL)

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Anahtar Kelimeler:
lady diana prenses diana diana'nın elbisesi John Travolta

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