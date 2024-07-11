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Onunla galibiyetimiz yok! Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde korkutan hakem

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.07.2024 13:45
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano ile oynayacağı maçta Portekizli hakem Tiago Martins düdük çalacak. İşte detaylar...

Onunla galibiyetimiz yok! Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde korkutan hakem

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda deplasmanda Lugano ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe'nin karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu.

MAÇA PORTEKİZLİ HAKEM

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Sarı-Lacivertliler'in ile Lugano arasındaki maçı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Fenerbahçe, Lugano ile ilk maçta 23 Temmuz'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ONUNLA GALİBİYETİMİZ YOK

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Tiago Martins, daha önce Türkiye'nin iki maçında düdük çaldı.

A Milli Futbol Takımı, Martins'in yönettiği maçta 9 Kasım 2017'de hazırlık maçında Romanya'ya 2-0 kaybetti.

U21 Milli Takımı ise yine hazırlık maçında 2016 yılında Slovakya'ya 5-0 kaybetti.

MAÇIN YAYINLANACAĞI KANAL BELLİ OLDU

Fenerbahçe-Lugano, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı yayın hakkını EXXEN satın aldı.

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