Onunla galibiyetimiz yok! Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde korkutan hakem

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda deplasmanda Lugano ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe'nin karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu.
Sarı-Lacivertliler'in ile Lugano arasındaki maçı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Fenerbahçe, Lugano ile ilk maçta 23 Temmuz'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Tiago Martins, daha önce Türkiye'nin iki maçında düdük çaldı.
A Milli Futbol Takımı, Martins'in yönettiği maçta 9 Kasım 2017'de hazırlık maçında Romanya'ya 2-0 kaybetti.
U21 Milli Takımı ise yine hazırlık maçında 2016 yılında Slovakya'ya 5-0 kaybetti.
Fenerbahçe-Lugano, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı yayın hakkını EXXEN satın aldı.