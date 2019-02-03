'Onunlayken vücudumu uyuşturuyordum'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 03.02.2019 14:18 | Son Güncelleme

Ünlü model Gisele Bündchen bir süre önce yazdığı kitapta hayatıyla ilgili önemli itiraflarda bulunmuştu.

Samimi açıklamalarda bulunan güzel model aşk hayatıyla ilgili öyle bir detayı açıkladı ki...

Gisele Bündchen

Geçtiğimiz aylarda çıkardığı, hayatını anlattığı kitabıyla fırtınalar koparan Gisele Bündchen bu kez de bir dergiye yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vuracak.
Gisele Bündchen bu açıklamalarda kitabındaki açıklamaların bir kısmını tekrarlarken başka detaylara da değindi.
Ancak güzel modelin hayatında çalkantılı bir dönemi de oldu.
Gisele Bündchen bir dergiye yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vuracak gibi görünüyor.
2000-2005 yılları arasında aktör Leonardo Di Caprio ile bir ilişki yaşayan Gisele Bündchen bu ilişki sırasında yaşadıklarını anlattı.
Leonardo Di Caprio ile hayata başka açılardan baktıklarını ve bir süre sonra fikir ayrılığına düştüklerini söyleyen Gisele Bündchen ilişkisi sırasında yaşadığı kötü bir durumdan da bahsetti.
Kendisinin o dönemlerde ruhsal bir arayışta olduğunu açıklayan model Leonardo'nunsa buna katılmadığını, kendisiyle ilgili hiçbir şeyi değiştirmediğini söyledi
“Onunlayken alkol ve sigara tüketip, vücudumu uyuşturuyordum. Sonra ayrıldık” dedi. FOTOĞRAFLAR: BACKGRID-USA
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