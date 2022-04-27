Onur Akay, 2. Sayfa programına konuk olması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türk sanat müziği söyleyen ünlü ses sanatçısı, bunun yanı sıra şair ve yazardır. Sunuculuk ve oyunculuk da yapmaktadır. Programı izleyen kişiler, Onur Akay kimdir? 2. Sayfa konuğu Onur Okay nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı nedir? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ünlü ismin hayatı ve biyografisi haberimizde...

ONUR AKAY KİMDİR?

Onur Akay 28 Nisan 1977 tarihinde dünayay geldi.

Türk sanat müziği ses sanatçısı, bestekâr, şair, yazar, sunucu ve oyuncu olan Onur Akay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Musikisi Nazariyatı bölümünde altı yıl okumuştur. Onur Akay, bunun dışında da Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Ses Eğitimi bölümünü bitirmiştir.

Onur Akay, MESAM üyesidir.

Onur Akay'ın TRT repertuvarında bulunan eserlerinden bazıları şu şekilde:

''Sevgilim Sanma Seni Bir An Olsun Unuttum'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Semahat Özdenses)

''Kalmadı Bu Alemde Aşkı Yazan Bir Kalem'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Amir Ateş)

''Gözlerinden Dökülen Sevdanı Saklama Yar'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Turhan Taşan)

''Yalnız Seni Beklemek Kalbimin Son Dileği'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Sadun Aksüt)

''Unutup Bir An Seni Biraz Ben Dese Gönlüm'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Amir Ateş)

''Gözyaşıyla Sulanan Goncalar Hep Har Olur'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Teoman Önaldı)

''Tarifi Mümkün mü Böyle Duygunun'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Mustafa Malay)

''Sevmeyi Çok Denedim Senin Gibi Olmadı'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Hasan Şanlıtürk)

''Göğe Sordum Hani Nerde Hani Yıldızlarınız'' (Söz: İskender Kemal Sincer - Müzik: Onur Akay)

''Yollarda Bekledim Geçersin Diye'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Turan İnam)

''Hayalimdeki Ruhu Kalbime Koydum Bugün'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Cengizhan Sönmez)

ONUR AKAY'IN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Onur Akay'ın Instagram kullanıcı adı @onurakaymedya'dır.

ONUR AKAY'IN ALBÜMLERİ NELERDİR?

Onur Akay'ın albümleri:

1997: Bu Gece Kalıyorum

2001: İstanbul Ağlıyor

Onur Akay'ın single çalışmaları:

2016: Kavuşmak Yokmuş Kaderde

2019: Yakalım Gemileri

ONUR AKAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Onur Akay'ın rol aldığı diziler:

1997 Mahallenin Muhtarları

2004 Şöhretler Kebapçısı

