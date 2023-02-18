Onur Bulut transferinde gerilim büyüyor! Kayserispor, oyuncunun Beşiktaş ile imzaladığı sözleşmeyi UÇK'ya taşıdı...

Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Onur Bulut ile 3 yıllık mukavele imzalamıştı. Kontrat yenilenmesinin ardından Onur Bulut, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve Beşiktaş ile 3.5 yıllık anlaşmaya varmıştı.

BEŞİKTAŞ, 1 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞTİ

Siyah-beyazlılar, bu transfer için Kayserispor'a 1 milyon dolar serbest kalma bedeli ödedi.

KAYSERİSPOR PARAYI GERİ GÖNDERDİ

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, bu parayı Beşiktaş'a geri gönderdiklerini açıkladı.

TRANSFER, UÇK'YA TAŞINDI

Öte yandan sarı - kırmızılı kulüp, Onur Bulut transferinde yaşananları TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdıklarını duyurdu. (DHA)

