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Onur Bulut transferinde gerilim büyüyor! Kayserispor, oyuncunun Beşiktaş ile imzaladığı sözleşmeyi UÇK'ya taşıdı...

18.02.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından TFF, profesyonel futbol müsabakalarını ertelemiş ve transfer dönemini 10 gün daha uzatmıştı. Beşiktaş verilen arada Kayserispor'dan Onur Bulut'u kadrosuna katmış ve oyuncu için 1 milyon dolar ödeme yapmıştı. Sarı - kırmızılı kulüp, siyah - beyazlıların parasının geri gönderildiğini ve transferin TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşındığını açıkladı.

Onur Bulut transferinde gerilim büyüyor! Kayserispor, oyuncunun Beşiktaş ile imzaladığı sözleşmeyi UÇK'ya taşıdı...

Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Onur Bulut ile 3 yıllık mukavele imzalamıştı. Kontrat yenilenmesinin ardından Onur Bulut, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve Beşiktaş ile 3.5 yıllık anlaşmaya varmıştı.

BEŞİKTAŞ, 1 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞTİ

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Siyah-beyazlılar, bu transfer için Kayserispor'a 1 milyon dolar serbest kalma bedeli ödedi.

KAYSERİSPOR PARAYI GERİ GÖNDERDİ

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Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, bu parayı Beşiktaş'a geri gönderdiklerini açıkladı.

TRANSFER, UÇK'YA TAŞINDI

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Öte yandan sarı - kırmızılı kulüp, Onur Bulut transferinde yaşananları TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdıklarını duyurdu. (DHA)

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