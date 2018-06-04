Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Şile'nin İmrenli Koyu'nda dün sabah saatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç şarkıcı Onur Can Özcan'ın (21) cesedi bulundu. Dünden bu yanan şarkıcıyı arama çalışmaları sürüyordu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından denizde sürdürülen çalışmalara, Sahil Güvenlik helikopteri de havadan destek verdi.

“ANORMAL DALGA VARDI”

Şile’de yaşayan ve haberi alır almaz teknenin battığı yere giden Ömer Koç, “sabah saat 07.30 sıralarında bir telefonla uyandım. Arayan bir abimiz, ‘Ömer sahile koş, bir tekne alabora oldu’ dedi. Evim yakın olduğu için hemen sahile koştum. Kayalığın arkasında alabora olduğu için tekneyi göremedim. Hemen benim teknemi suya attık ve buradaki bir arkadaşla kayalığa doğru gittik. 3 kişi kayalığın üzerine çıkmıştı. Bana suyun içindeki Recep Gülyıldırım’ı gösterdiler. Saçlarını görünce hemen denize atladım. Suyun üzerine çıkarıp kafasını yukarıya kaldırdım, nefes alması için. Ama maalesef kendinde değildi. Onu tekneye aldık. Bir saat kadar kayıp olan Onurcan Özcan’ı aradık. Ama anormal bir dalga vardı. Bizim tekneyi de kayalara vurabilirdi. Bir süre aradık ama bulamayınca kıyıya çıktık. Tam kayalıkları dönerken bir dalga gelip bindikleri tekneyi alabora etmiş” dedi.