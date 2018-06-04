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Ferhat Göçer acı haberi böyle duyurdu! Şarkıcı Onur Can Özcan'a ulaşılamıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

Şile'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu 5 kişiden 1'i yaşamını yitirirken, şarkıcı Onur Can Özcan'a (21) ise hâlâ ulaşılamadı. Aramalar sürüyor. Ferhat Göçer ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Son albümde 'Yalnızlığın ezgisi' eserini okuduğum çok genç ve büyük yetenek Onur Can Özcan'ın Şile'de tekne kazasında kaybolduğu haberi geldi. Çok üzgünüm, umarım doğru değildir, kurtulması için dua ediyorum" ifadelerini kullandı

Ferhat Göçer acı haberi böyle duyurdu! Şarkıcı Onur Can Özcan'a ulaşılamıyor

İmrenli Koyu'ndan denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan 300 metre açıkta, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Teknedeki Hasan Ekşi (23), Recep Gülyıldırım (26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıktı.

Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince, baygın olan Recep Gülyıldırım'a ilk müdahale kıyıda yapıldı. Hastaneye kaldırılan Recep Gülyıldırım, kurtarılamadı.

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ONUR CAN ÖZCAN KAYIP

Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği şarkıcı Onur Can Özcan'a (21) ise aramalara rağmen ulaşılamadı.

Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, Özcan'ın bulunması için çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Onur Can Özcan'ın bulunması için 1 Sahil Güvenlik botu,1 Sahil Güvenlik dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile KIYEM-5 ve KIYI-5 Botları tarafından müşterek arama kurtarma faaliyeti icra edildiği belirtildi.

Çalışmalarda, henüz bir bulguya rastlanılamadığı kaydedildi. Aramalar sürüyor.

FERHAT GÖÇER PAYLAŞTI

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Şarkıcı Ferhat Göçer ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son albümde 'Yalnızlığın ezgisi' eserini okuduğum çok genç ve büyük yetenek Onur Can Özcan'ın Şile'de tekne kazasında kaybolduğu haberi geldi. Çok üzgünüm, umarım doğru değildir, kurtulması için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

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21 yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve son dönemde gençler arasında popüler olan bir isim.

Özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor.


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Ferhat Göçer onur can özcan şile tekne battı

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