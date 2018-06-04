Ferhat Göçer acı haberi böyle duyurdu! Şarkıcı Onur Can Özcan'a ulaşılamıyor

İmrenli Koyu'ndan denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan 300 metre açıkta, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Teknedeki Hasan Ekşi (23), Recep Gülyıldırım (26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıktı.

Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince, baygın olan Recep Gülyıldırım'a ilk müdahale kıyıda yapıldı. Hastaneye kaldırılan Recep Gülyıldırım, kurtarılamadı.

ONUR CAN ÖZCAN KAYIP

Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği şarkıcı Onur Can Özcan'a (21) ise aramalara rağmen ulaşılamadı.

Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, Özcan'ın bulunması için çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Onur Can Özcan'ın bulunması için 1 Sahil Güvenlik botu,1 Sahil Güvenlik dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile KIYEM-5 ve KIYI-5 Botları tarafından müşterek arama kurtarma faaliyeti icra edildiği belirtildi.

Çalışmalarda, henüz bir bulguya rastlanılamadığı kaydedildi. Aramalar sürüyor.

FERHAT GÖÇER PAYLAŞTI