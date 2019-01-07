SPOR

Süper Lig'in yıldızı futbolu bırakıyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.01.2019 13:40 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da kadro dışı olan Onur Kıvrak, alacakları konusunda bordo mavili yönetimin ödeme planını kabul etmedi. Bu arada Onur Kıvrak'ın futbolu bırakacağı iddia edildi.

Süper Lig'in yıldızı futbolu bırakıyor

Galatasaray, Muslera’yı satmadı. Şenol Güneş, Fabri’yi tercih etti. Başakşehir’le görüşmelerden sonuç çıkmadı. Yurt dışından talip çıkmadı. Onur eli mahkum geri adım atmak zorunda kaldı.

4 Ocak itibariyle serbest kalma hakkı elinde olmasına rağmen kullanmadı. 25 milyon TL’lik alacağı için Trabzonspor yönetimiyle masaya oturdu. Ayda 2 milyon TL’den alacaklarının 1 yılda kapatılması sözünün altına imzasını attı.

ONUR KIVRAK: SADECE TARAFTAR HAKKINI HELAL ETSİN
Bu arada Onur’un para sorununun çözülmesinin ardından, futbolu bırakacağı iddia edildi. Hatta Onur’un, bir basın toplantısı düzenleyeceği ve “Türkiye’de Trabzonspor’da başka takım forması altında kendimi görmek istemediğim için bırakacağım” açıklaması yapacağı gelen bilgiler arasında... (Fotospor)

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onur kıvrak Trabzonspor

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