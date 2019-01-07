Süper Lig'in yıldızı futbolu bırakıyor

Galatasaray, Muslera’yı satmadı. Şenol Güneş, Fabri’yi tercih etti. Başakşehir’le görüşmelerden sonuç çıkmadı. Yurt dışından talip çıkmadı. Onur eli mahkum geri adım atmak zorunda kaldı.

4 Ocak itibariyle serbest kalma hakkı elinde olmasına rağmen kullanmadı. 25 milyon TL’lik alacağı için Trabzonspor yönetimiyle masaya oturdu. Ayda 2 milyon TL’den alacaklarının 1 yılda kapatılması sözünün altına imzasını attı.

ONUR KIVRAK: SADECE TARAFTAR HAKKINI HELAL ETSİN

Bu arada Onur’un para sorununun çözülmesinin ardından, futbolu bırakacağı iddia edildi. Hatta Onur’un, bir basın toplantısı düzenleyeceği ve “Türkiye’de Trabzonspor’da başka takım forması altında kendimi görmek istemediğim için bırakacağım” açıklaması yapacağı gelen bilgiler arasında... (Fotospor)

