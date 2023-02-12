Onur Saylak'ın babası ve kardeşi kendi elleriyle konteyner yaptı! İkincisine başladılar

6 Şubat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta Türkiye'de derinden sarsan bir deprem gerçekleşti. Önce 7.7 büyüklüğünde ardından Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem 10 ili yıktı.

Binlerce insanın ölümüne sebep olan yüzyılın depremini ardından yara alan bölgelere destekler sürüyor.

Son olarak Onur Saylak'ın paylaşımı dikkat çekti. Saylak'ın babası ve kardeşi elleriyle bir konteyner yaptı. Saylak o anları paylaşarak "Babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladılar ve Kuşadası’ndan yola çıkardılar… Yenisi yapım aşamasında…" dedi.





