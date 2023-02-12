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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever isyan etti: Bir gün önce sevdiğim bebek enkazdan çıktı...

12.02.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanan deprem felaketi sonrasında gözyaşları içinde Hatay için yardım isteyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever sosyal medyadan sitem dolu bir paylaşım yaptı. "Devleti eleştirmek için yapıyorsun" diyenlere yanıt veren Zeynep Sever açıklamasıyla dikkat çekti.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever isyan etti: Bir gün önce sevdiğim bebek enkazdan çıktı...

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Hatay ve birçok ilde hissedilen depremin ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever de zora anlar yaşamış ve karı-koca ağlayarak yardım istemişti.

Günler sonra İstanbul'a dönen çiftten Zeynep Sever bir paylaşım yaptı. Hatay için elinden geleni yapmaya çalışan oyuncu Zeynep Sever paylaşımında şunları söyledi:

"Nasılsın diyolar, kötüyüm diyemiyorum, utanıyorum. İyiyim diyemiyorum, utanıyorum. Yaşıyorum diyorum, yaşıyoruz ona bile hâlâ inanamıyorum. Biz ne yaşadık nasıl sağ kaldık, kabus gibi bile değil bu tanımlanacak gibi değil. Canımızı kurtarıp çıktık sevinemedim ya ona bile utandım! Arkadaşlarımız dostlarımız enkaz altında kaldılar, bir gün önce sevdiğim bebek enkazdan çıktı, deprem anını bile zamanla silecek kafamız belki, ama o bekleyişi o saatleri kafamızdan nasıl sileceğiz biz? Çocuklarımın psikolojisini nasıl düzelteceğim diye düşünüp, bunu düşündüğüme yine utanıyorum.

"DEVLETİ ELEŞTİRMEK İÇİN YAPIYORSUN DİYENLER OLDU..."

Çok kızgınım! Anlıyor musunuz çok kızgınım! En çok etkilenen yerlerin başında Hatay var en son yardım Hatay’a ulaştı. Yardım çağrısında bulunmak için video çektik bana ağlayarak şov yapma diyen vicdansızlar oldu, kimsenin Hatay’dan haberi bile yoktu. Hastaneler yıkıldı ambulans yok yardım yok diyorum, devleti eleştirmek için yapıyorsun diyenler oldu. Hiçbir siyasi görüşüm yok! İktidara ne kadar uzaksam muhalefete de bir o kadar uzağım! İnsanlar can çekişirken çıkıp birbirini eleştiren siyasilere de, tetikte provakasyon için bekleyen gazetecilere de kızgınım! Böyle bir zamanda eleştiri olmaz kenetlenme olur birlik olur. Utanırsın ya utanırsın siyaset yapmaya muhalefet yapmaya! Biraz zaman geçsin yaralar sarılsın ondan sonra yap eleştirini yapacaksan. İnanılır gibi değil…"

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