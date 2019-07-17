Son olarak Çarpışma dizisinde başrol oynayan Onur Saylak'tan, son dönemlerde eleştirilerin odağı olan Bodrum ve Çeşme'deki paralı plajlara tepki geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Saylak, "Denize girebilmek için para ödemek... ve bunlara biiiççç demek..."notunu yazdı.

Yüksek giriş ücretleri ve pahalı yemek fiyatlarıyla sık sık haber olan ünlü plajlara girişler, 100 ile 250 TL arasında değişiyor. Plajlarda ön sıralara oturmak maliyeti arttırken, localar da 500 TL'den başlıyor.



