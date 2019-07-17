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Onur Saylak'tan paralı plaj tepkisi! "Denize girebilmek için para ödemek"

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 17.07.2019 01:56 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, paralı plajlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Onur Saylak'tan paralı plaj tepkisi! "Denize girebilmek için para ödemek"

Son olarak Çarpışma dizisinde başrol oynayan Onur Saylak'tan, son dönemlerde eleştirilerin odağı olan Bodrum ve Çeşme'deki paralı plajlara tepki geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Saylak, "Denize girebilmek için para ödemek... ve bunlara biiiççç demek..."notunu yazdı.

onur

Yüksek giriş ücretleri ve pahalı yemek fiyatlarıyla sık sık haber olan ünlü plajlara girişler, 100 ile 250 TL arasında değişiyor. Plajlarda ön sıralara oturmak maliyeti arttırken, localar da 500 TL'den başlıyor.

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onur saylak beach

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