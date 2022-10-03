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Müzisyen Onur Şener, O Ses Türkiye’ye de katılmış! Onur Şener kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

03.10.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onur Şener’in ölüm haberi gündemde yer alıyor.. Ankara’da eğlence mekanında sahneye çıkan Onur Şener’in, istekte bulunan şarkının sözlerini bilmediği için üç kişi tarafından dövülerek öldürülmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Şener’in kızı ile paylaştığı video ise ölüm haberinin ardından gündem oldu. Peki, Onur Şener kimdir, kaç yaşında öldü?

Müzisyen Onur Şener, O Ses Türkiye’ye de katılmış! Onur Şener kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Onur Şener’in kaç yaşında ve neden öldüğü merak ediliyor. Müzisyen Onur Şener Ankara’nın Çankaya ilçesinin Çayyolu semtinde sahne aldığı eğlence mekanında çıkan tartışmanın ardından ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. O Ses Türkiye programında "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Şener, Hadise ile de düet yapmıştı.
ONUR ŞENER KİMDİR?
Hayatını kaybeden Onur Şener 45 yaşındaydı. Ankara’da eğlence mekanında sahneye çıkıyordu. O Ses Türkiye programında "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Şener, Hadise ile de düet yapmıştı.
Sosyal medyada da infial yaratan olaya ilişkin Haluk Levent’in açıkladığı detaylar sonrası tepkiler de peş peşe geldi. Eğlence mekanına iki kadın arkadaşlarıyla gelen kamu kuruluşlarında çalışan A.G., S.S. ve İ.K., Onur Şener'i mekandan çıktıktan sonra ise darp edip kırdıkları şişelerle yaraladı. Şener kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi ise gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Onur Şener'in bugün ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Onur Şener'in ölüm haberinin ardından sosyal medyada konu gündem olurken, sanat camiasından birçok isim de vahşete tepki gösterdi.
Müzisyen ve Ahbap platformu kurucusu Haluk Levent, Şener'in bir konserinden şarkı söylediği anlara ilişkin videoyu paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

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