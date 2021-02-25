Onur Seyit Yaran: Silahı kafama doğrultmuştu, şikayetçiyim

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Serhat Okuducu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla getirilirken, şikayetçi Onur Seyit Yaran avukatıyla birlikte hazır bulundu.

"SELAMIMI ALMADI KÜFÜR ETTİ"

Sanık Serhat Okuducu savunmasında, "Benim kimseyi öldürmek gibi bir kastım yoktu. Arkadaşla daha önce sorunumuz vardı, ama halletmiştik. Spor salonu çıkışında selam verdim, elimi uzattım. Küfür etti. Ben Allah'ın selamını verdim, o selamımı almayıp küfür etti" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin öldürme kastı olmadığını belirterek tahliyesini talep etti.

"SİLAHI KAFAMA DOĞRULTMUŞTU"

Müşteki Onur Seyit Yaran ise sanıkla aralarında herhangi bir küfürleşme yaşanmadığını belirterek "Kendi kendine husumet beslemiş demek ki. Arkadaşım Caner ile spor salonundan çıktıktan sonra arkamızdan geldi ve beni dürterek belindeki silahı gösterdi. Beni kafamdan vurmaya çalıştı. Kaçmaya çalıştım. Kaçarken omzumdan vurdu" dedi. Sanığın kendisini kafasından nişan aldığını belirten Yaran, "Silahı kafama doğrultmuştu. Silah sesi duyunca beni vuracağını anladım, kaçtım. Ben kaçarken ateş etti. Omzumdan yaralandım. Bir butiğin soyunma odasının içine saklandım. Arkadaşımı aradım. Daha sonra polisler geldi. Şikayetçiyim" dedi