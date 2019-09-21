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Onur Tuna: Ben de izlerken küfür ediyorum!

DİZİ HABERLERİ  | 21.09.2019 13:23 | Son Güncelleme

'Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna hayranlarından gelen yorumlara yanıt verdi: "İnanın izlerken ben de küfür ediyorum!"

Onur Tuna: Ben de izlerken küfür ediyorum!

Fox TV'de yayınlanan 'Mucize Doktor' Perşembe günü ekrana gelen yeni bölümüyle rekor kırdı. Dizi reytinglere damga vurdu ve üç kategoride de birinci olarak muhteşem bir açılış yaptı. Ayrıca yayınlandığı gün Twitter'da da TT oldu ve Türkiye Gündemi'ne 1. sıradan girdi.

'Mucize Doktor’un oyuncularından Onur Tuna hayranlarından gelen yorumlara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Tuna şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar ilginiz için sonsuz teşekkürler. Ferman’a gelen küfürlere gelirsek... İnanın ben de ediyorum izlerken :)) ama hırsızın bile neden hırsızlık yaptığını bilemeyiz... İzlemeye devam çünkü güzel dostluklar zor sınavlardan geçer."

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Anahtar Kelimeler:
Onur Tuna Mucize Doktor

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