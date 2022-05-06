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  4. Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü göğüs dekolteli poz verdi

Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü göğüs dekolteli poz verdi

06.05.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi ve sinema projeleriyle yıllardır ekranların tanınan simalarından biri haline gelen Hazar Ergüçlü, göğüs dekolteli pozunu Instagram hesabından paylaştı. Bir süredir yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Ergüçlü o pozuyla binlerce beğeni aldı.

Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü göğüs dekolteli poz verdi

30 yaşındaki Hazar Ergüçlü Hakan: Muhafız, Yüksek Sosyete, Medcezir, Alev Alev gibi dizilerle oyunculuk kariyerini taçlandırdı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da takip edilen Hazar Ergüçlü, ünlü yönetmen Onur Ünlü ile birlikteliğine devam ediyor.

HAZAR ERGÜÇLÜ GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'da 2,9 milyon takipçi kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Hazar Erüçlü, yaptığı işleri ve günlük karelerini paylaşıyor.

Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü göğüs dekolteli poz verdi

Ünlü oyuncunun göğüs dekolteli pozuna yaklaşık 18 bin beğeni geldi.

Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü göğüs dekolteli poz verdi

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü hakkında aşk dedikoduları 2018'de gündeme gelmişti.

Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü göğüs dekolteli poz verdi

Sonrasında ikili zaman zaman beraber görüntülenmeye, sosyal medyada pozlarını paylaşmaya başladı.

Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü göğüs dekolteli poz verdi

Birlikte çok eğlendiğini söyleyen çiftin mutluluğu devam ediyor.

Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü göğüs dekolteli poz verdi

"İSTEDİĞİNİ GİYİYOR, KARIŞMIYORUM"

Yönetmen Onur Ünlü giyim tarzıyla oldukça konuşulmuştu. Bununla ilgili açıklama yapan Ergüçlü, "Onun giyim tarzına ben karışmıyorum. Kendisi seçiyor. İstediğini giyiyor. Bence çok yakışıyor" dedi.


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Hazar Ergüçlü
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