MAGAZİN

Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü yine yakalanınca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.10.2018 09:08 | Son Güncelleme

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sürekli eleştirilen yönetmen Onur Ünlü ve oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü kameraları pek sevmiyor! İki ünlü isim yine yakalanınca...

Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü yine yakalanınca...

Usta yönetmen Onur Ünlü ve oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü, önceki akşam Cihangir sokaklarında görüntülendi. Yaklaşık 1 yıldır beraber olan çift, flaşlar patlayınca adımlarını hızlandırdı.

Kaçamayacaklarını anlayan Ünlü ve Ergüçlü, “Hep yakalanıyoruz” dedikten sonra Cihangir’in arka sokaklarında gözden kayboldu.

Bir süre ilişkilerini gizleyen iki ünlü isim artık bu konuda daha rahat! Oyuncu Hazar Ergüçlü, bir süredir birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile birlikte çekildiği kareleri sosyal medya hesabından da artık rahatlıkla paylaşıyor!

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Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü Onur Ünlü Hazar Ergüçlü

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