Onyedika'da kritik tarih! Okan Buruk'un favorisi için 20 milyon euro

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için plan belirlendi. Sarı-kırmızılılar Ocak 28'e kadar Şampiyonlar Ligi'nde alınacak sonuçlara göre hareket edilmesi beklenirken, ilk 24'e kalınması durumunda orta saha bölgesine Belçika ekibi Club Brugge'den Raphael Onyedika'nın kadroya katılması bekleniyor.

Burak Kavuncu
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde alacağı skorlara göre transferde rotasını belirleyecek. Cimbom eğer ilk 24'e kalabilirse ve rakiplerinden Club Brugge'nin saf dışı kalması durumunda Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika için elini hızlandıracak.

20 MİLYON EURO!

Onyedika da kritik tarih! Okan Buruk un favorisi için 20 milyon euro 1

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde de transfer etmek için büyük uğraş verdiği ve şimdilerde 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Onyedika için çalışmaları hızlandırdığı öne sürüldü. Öte yandan bu transferin önündeki en büyük engel ise Club Brugge'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki iddialı duruşu.

BRUGGE İLK 24'E KALAMAZSA...

Onyedika da kritik tarih! Okan Buruk un favorisi için 20 milyon euro 2

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar geride kalan 6 maçta 4 puan toplarken, son 2 maçında önce 20 Ocak'ta Kairat'a konuk olacak ardından da 28 Ocak'ta Marsilya'yı evinde konuk edecek. 10 puan barajının ilk 24 için kritik bir eşik olduğu belirlenirken, Club Brugge 2 maçta 6 puan çıkaramazsa elenecek. Bu durumda sarı-kırmızılı ekip direkt olarak rakibine teklif yapacak ve oyuncuyu kadrosuna katmak için uğraş verecek.

35 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Onyedika da kritik tarih! Okan Buruk un favorisi için 20 milyon euro 3

Öte yandan Belçika basınındaki haberlere göre Brugge Raphael Onyedika'nın bonservisi için 35 milyon euro belirlediği ve bu rakamın altına pek sıcak bakmadığı öne sürüldü.

