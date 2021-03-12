Onyekuru, Belhanda'nın yeni adresini açıkladı

Belhanda, Sivas karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda yöneticileri hedef almış, geçtiğimiz çarşamba günü, Faslı oyuncunun sözleşmesi feshedilmişti.Younes Belhanda, erken fesihten doğan hak kayıpları için Galatasaray'a dava açacak.Galatasaray, FIFA'nın transfer talimatının 14. maddesi gereği Belhanda'yı gönderdi. Tecrübeli ismin kalan 1 milyon euro'luk alacağı da ödenecek.

"HAKSIZ FESİH"

Ancak 14. madde Belhanda'ya "haksız fesih" nedeniyle karşı dava açma hakkı da veriyor. Faslı oyuncunun, toplam sözleşme bedelinin yüzde 40'ını geçmeyecek şekilde Galatasaray'a tazminat davası açma hakkına sahip olduğu belirtiliyor.

"TAZMİNAT DAVASI"

4 yılda 13.4 milyon euro alan oyuncunun, sarı-kırmızılılar aleyhine 5.3 milyon euro'luk tazminat davası açabileceği iddia ediliyor.Galatasaray parasını ödeyip gönderdiği Belhanda'nın sözleşmesini 14. maddeye dayandırarak tek taraflı feshetti. Taraftarla yaşadığı kavgalar, sahte imza polemiği ve son olarak bozuk zemin üzerinden yönetimi hedef alması, Belhanda'nın sonu oldu.Geçen yıl İstanbul'dan ev satın alan, parkelerini bile uzun süre yaşayacağını düşünerek değiştiren Faslı 10 numaranın, Başakşehir'e gidebileceği ifade edildi.