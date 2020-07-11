Onyekuru: Bir gün geri döneceğim

Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı ve sezon sona ermeden ayrılan Henry Onyekuru, vedanın nedenini ve hedeflerini anlattı. Nijeryalı oyuncu ayrıca kariyerindeki önemli anlara da değindi.

İşte Henry Onyekuru'nun sözleri:

"HOCA GERİ ÇAĞIRDI"

Ocak ayında Monaco'dan ayrılmadan yeni teknik direktör Robert Moreno benim kalmamı istedi ancak ona nefes almak istediğimi belirttim çünkü son 6 hafta iyi değildi. Düzenli oynamak ve özgüvenimi geri kazanmak amacımdı. Fenerbahçe maçında beni izlemeye geldi ve o dönemden bu yana da sürekli konuştuk, sezon öncesi çalışmalarına gelmemi istedi. Kiralık anlaşmam bitince de geri gitmemi istedi.

"BİR GÜN GERİ DÖNECEĞİM"

Premier Lig her zaman benim hayalim oldu, bir gün geri dönmeyi umuyorum. Hala bu hedefimden vazgeçmedim, İngiltere'ye geri dönmek en büyük amacım.

Genç bir oyuncu olarak daha çok çalışmak, hep takımda olmak istiyorum. Bu benim için çok önemli. Şu anda önemli olan çok çalışmak, takıma girmek, gerisi benim sahada yaptıklarıma bakıyor.

"DANİ ALVES'E KARŞI ZORLANDIM"

Dani Alves'e karşı oynarken çok zorlandım. O dönemde Anderlecht'teydim. Onun karşısında olmak hem güzeldi, hem de zordu. Maçtan sonra konuştuk ve bana iyi bir oyuncu olduğumu, böyle devam etmem gerektiğini söyledi.