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Onyekuru: Bir gün geri döneceğim

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.07.2020 20:53 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan flaş bir şekilde ayrılan Onyekuru sessizliğini bozdu. Onyekuru, "Premier Lig her zaman benim hayalim oldu, bir gün geri dönmeyi umuyorum." dedi.

Onyekuru: Bir gün geri döneceğim

Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı ve sezon sona ermeden ayrılan Henry Onyekuru, vedanın nedenini ve hedeflerini anlattı. Nijeryalı oyuncu ayrıca kariyerindeki önemli anlara da değindi.
İşte Henry Onyekuru'nun sözleri:

"HOCA GERİ ÇAĞIRDI"

Ocak ayında Monaco'dan ayrılmadan yeni teknik direktör Robert Moreno benim kalmamı istedi ancak ona nefes almak istediğimi belirttim çünkü son 6 hafta iyi değildi. Düzenli oynamak ve özgüvenimi geri kazanmak amacımdı. Fenerbahçe maçında beni izlemeye geldi ve o dönemden bu yana da sürekli konuştuk, sezon öncesi çalışmalarına gelmemi istedi. Kiralık anlaşmam bitince de geri gitmemi istedi.

"BİR GÜN GERİ DÖNECEĞİM"

Premier Lig her zaman benim hayalim oldu, bir gün geri dönmeyi umuyorum. Hala bu hedefimden vazgeçmedim, İngiltere'ye geri dönmek en büyük amacım.

Genç bir oyuncu olarak daha çok çalışmak, hep takımda olmak istiyorum. Bu benim için çok önemli. Şu anda önemli olan çok çalışmak, takıma girmek, gerisi benim sahada yaptıklarıma bakıyor.

"DANİ ALVES'E KARŞI ZORLANDIM"

Dani Alves'e karşı oynarken çok zorlandım. O dönemde Anderlecht'teydim. Onun karşısında olmak hem güzeldi, hem de zordu. Maçtan sonra konuştuk ve bana iyi bir oyuncu olduğumu, böyle devam etmem gerektiğini söyledi.

"EN GÜZELİ DÜNYA KUPASI"

Kariyerimdeki en güzel an, 2018 Dünya Kupası'na gittiğimiz andı. Ben kulübedeydim ancak sahadaki oyuncuların her şeyini verdiğini gördüm. Bir noktada kaybettiğimizi sanıyordum ancak Kamerun'u geçmeyi başardık.

Kovid-19'dan sonra futbolun normale dönmesine çok az kaldı. Seyircilerin kısa sürede tribünlere döneceğini düşünüyorum. Seyircisiz oynamak aynı değil. Boş bir statta oynayınca motivasyon olmuyor.

Milli Takıma ilk çağrıldığımda çok mutluydum, öncesinde annemi aradım. Benim için bir rüya gerçeğe dönmüştü. Hoca beni aradığında uyuyordum, bana Nijerya için oynamak isteyip istemediğimi sordu. O kadar heyecanlanmıştım ki yemek bile yiyemedim.

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