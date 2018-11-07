Onyekuru, çocuğunun annesine 11 bin euro ödeyerek hapse girmekten kurtuldu

Galatasaray'ın Everton’dan kiraladığı Onyekuru’nun, Belçika’da Eupen’de oynadığı sırada Melissa Krott (32) adlı kadından bir kızı olduğu ortaya çıktı. Krott, 15 aylık kızı nedeniyle açtığı babalık davasını kazandı ve kararı tüm Avrupa’da tanıttı. Krott’un avukatı, Almanya sınırının hemen ötesinde yaşayan müvekillinin talebi üzerine Onyekuru’ya, “Babalık görevlerini yerine getirmemek ve çocuğun masrafl arını üstlenmemekten” dolayı, 11.000 euroluk fatura çıkarttı.
KIZIYLA HİÇ İLGİLENMİYOR
Karar, Alman mahkemelerince de onaylandı. Henry Onyekuru, Almanya sınırında bu parayı ödemek zorunda kaldı. Aksi halde tutuklanacaktı. Onyekuru ilerleyen süreçte de hep para ödemek durumunda kalacak. Onyekuru’yla Instagram’da tanıştıklarını belirten Melissa Krott, “Çocuğu istemediğini sertçe söyledi. Benden sonra başka bir kadından oğlu oldu. Onyekuru, oğluyla gurur duyup fotoğrafl ar çektiriyor ama kızıyla hiç ilgilenmiyor. Bu çok üzücü” dedi.
(Akşam)
Fatih Terim: TFF'den Schalke'ye tebrik mesajı bekledim
Mustafa Cengiz: Her şeyin farkındayız, ağır konuşmasını da biliriz
Valbuena: Gerçek Fenerbahçeli oldum
Fenerbahçe'den TFF'ye mesaj: Takipçisiyiz
Trabzonspor'da Burak Yılmaz dönemi bitti iddiası
Spor spikeri Natalia Jersonsky: Yüzüme baksınlar diye göğüslerimi küçülteceğim
Trabzonspor'da flaş Burak Yılmaz gelişmesi
Beşiktaş'ta Volkan Babacan sürprizi
Beşiktaş'a bir şok da Medel'den
Rafael van der Vaart futbolu bıraktı
Batuhan Karadeniz tarihe geçti!
Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresini açıkladılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum