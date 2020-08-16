SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Onyekuru'dan Fenerbahçe açıklaması

Onyekuru'dan Fenerbahçe açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.08.2020 18:01 | Son Güncelleme

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Henry Onyekuru gündemde bulunuyor. Sarı-lacivertli takım Onyekuru için girişimlerini sürdürürken yıldız futbolcu önemli açıklamalarda bulundu.

Onyekuru'dan Fenerbahçe açıklaması

Transfer sezonunun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, büyük oynamaya devam ediyor.Sarı- Lacivertli kurmaylar Lazio'ya satılması an meselesi olan Vedat Muriqi'nin transferinden gelecek parayı Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru için kullanmayı düşünüyor.

ONYEKURU'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Onyekuru transferi ile hem kadro kalitesi ve derinliği arttırmanın peşinde.Monaco'nun 2-0 kazandığı AZ Alkmaar maçında asist yapan Henry Onyekuru geleceğiyle ilgili konuştu.Nijeryalı oyuncu, takımdan ayrılma düşüncesi olmadığını belirtirken, "Monaco'ya geri döndüğüm için çok mutluyum. Umarım iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve en iyi noktaya geleceğiz. Harika bir takımdayım. Ayrılmaya niyetim yok. Fenerbahçe'nin ilgisinden bilgim var fakat dediğim gibi, ayrılma niyetim yok." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSINDAN MEMNUN

Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac da Nijeryalı oyuncunun performansından memnun kaldı. Kovac, yönetime sunduğu raporda Onyekuru'nun tutulmasını istedi.Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac da Nijeryalı oyuncunun performansından memnun kaldı. Kovac, yönetime sunduğu raporda Onyekuru'nun tutulmasını istedi.23 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Fransız kulübüyle 2024'e kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.Monaco'nun 13.5 milyon euro bonservisle Everton'dan transfer ettiği Henry Onyekuru, geçen sezonun ikinci devresinde Galatasaray formasıyla çıktığı 10 Süper Lig maçında 1 gol atıp 2 asist yapmıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREski aşkını başkasının kollarında unuttuEski aşkını başkasının kollarında unuttu
Olympiakos'tan Rodrigues hamlesiOlympiakos'tan Rodrigues hamlesi
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
İl il alınan yeni koronavirüs önlemleri
İl il alınan yeni koronavirüs önlemleri
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Olympiakos'tan Rodrigues hamlesi
Olympiakos'tan Rodrigues hamlesi
Sivasspor'da transfer
Sivasspor'da transfer
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...
Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Onyekuru'dan Fenerbahçe açıklaması
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Olympiakos Garry Rodrigues için harekete geçti
Olympiakos'tan Rodrigues hamlesi
Garry Rodrigues'e Olympiakos talip oldu
Garry Rodrigues'e flaş talip!
Fenerbahçe'den Loic Remy'ye transfer teklifi
F.Bahçe yıldız golcüye transfer teklifi yaptı
ÖZET | Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor
F.Bahçe sezonun ilk maçında farklı kazandı!
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teşekkür mesajı
F.Bahçe'den teşekkür mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.