Onyekuru'dan Fenerbahçe açıklaması

Transfer sezonunun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, büyük oynamaya devam ediyor.Sarı- Lacivertli kurmaylar Lazio'ya satılması an meselesi olan Vedat Muriqi'nin transferinden gelecek parayı Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru için kullanmayı düşünüyor.

ONYEKURU'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Onyekuru transferi ile hem kadro kalitesi ve derinliği arttırmanın peşinde.Monaco'nun 2-0 kazandığı AZ Alkmaar maçında asist yapan Henry Onyekuru geleceğiyle ilgili konuştu.Nijeryalı oyuncu, takımdan ayrılma düşüncesi olmadığını belirtirken, "Monaco'ya geri döndüğüm için çok mutluyum. Umarım iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve en iyi noktaya geleceğiz. Harika bir takımdayım. Ayrılmaya niyetim yok. Fenerbahçe'nin ilgisinden bilgim var fakat dediğim gibi, ayrılma niyetim yok." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSINDAN MEMNUN

Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac da Nijeryalı oyuncunun performansından memnun kaldı. Kovac, yönetime sunduğu raporda Onyekuru'nun tutulmasını istedi.Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac da Nijeryalı oyuncunun performansından memnun kaldı. Kovac, yönetime sunduğu raporda Onyekuru'nun tutulmasını istedi.23 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Fransız kulübüyle 2024'e kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.Monaco'nun 13.5 milyon euro bonservisle Everton'dan transfer ettiği Henry Onyekuru, geçen sezonun ikinci devresinde Galatasaray formasıyla çıktığı 10 Süper Lig maçında 1 gol atıp 2 asist yapmıştı.