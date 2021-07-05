Onyekuru'dan Olympiakos'un transfer teklifine ret!

Galatasaray 'ın yeniden Monaco'dan kadrosuna katmak adına girişimlerde bulunduğu Henry Onyekuru, İstanbul'da kalmak istiyor. Bu nedenle Onyekuru'nun Yunanistan'dan Olympiakos'un kendisine yaptığı transfer teklifini reddettiği aktarılmakta.

Score Nigeria'nın haberine göre Onyekuru, Monaco ile Olympiakos arasında sağlanan anlaşmaya rağmen Yunan ekibinin teklifini reddetti. Gerekçe olarak ise İstanbul'da kariyerine devam etmek istediğini aktaran Onyekuru'nun sadece Galatasaray ile değil Beşiktaş veya Fenerbahçe ile anlaşarak İstanbul'da kalmaya sıcak bakabileceği aktarılmakta.

2018-19 sezonunu Galatasaray'da kiralık geçirdikten sonra Everton'dan 13.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarının ikinci yarılarında da kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.



