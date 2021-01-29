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Onyekuru: Golle döndüğüm için mutluyum

29.01.2021 21:30 | Son Güncelleme:
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Onyekuru: Golle döndüğüm için mutluyum

Galatasaraylı Henry Onyekuru, Gaziantep FK maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da golleri kaydeden Henry Onyekuru, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Onyekuru'nun açıklamaları şu şekilde;

"Her zaman Allah'a çok şükrediyorum tekrar Galatasaray formasını giydirdiği için. Bu formayı giymek çok büyük onur. Taraftarla aramda güzel bir bağ var. Geri dönmem için verdikleri destek, tekrar onlarla, hocamla, takım arkadaşlarımla beraber olmak çok güzel duygu."

"Fiziksel olarak yüzde 100 değilim ama Fatih Hoca faktörü var. Bana verdiği destek, güven büyük fark yaratıyor. Bu destekle daha iyi performans sergiliyorum. Her geçen gün daha iyi olacağım."

"Golü attığımda evime döndüğümü hissettim. Taraftarlar gelmem için destekte bulundular. Evime golle döndüğüm için çok mutluyum."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Onyekuru : daha yüzde yüz hazır degilim ? muhabir : olunca ? onyekuru : ozaman rakipler düşünsün :)
HEYYT BEEE, İŞTE CAN İŞTE CANAN..
Adamın maç eksigi ve hazır olmayan hali bu ise hazır olacagı zaman neler olur kimbilir :)

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