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Onyekuru, Kayserispor maçında cezalı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.04.2019 21:32 | Son Güncelleme

Kadıköy'de 10 kişilik Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puanı kaybeden Galatasaray'a bir kötü haber de Onyekuru'dan geldi. Nijeryalı oyuncu, Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Onyekuru, Kayserispor maçında cezalı

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesinde Martin Linnes, Henry Onyekuru ve Emre Taşdemir sarı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 70. dakikasında Martin Skrtel ile yaşadığı gerginlik sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Nijeryalı futbolcu gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Kayserispor maçında takımındaki yerini alamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Henry Onyekuru Kayserispor Galatasaray Fenerbahçe

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