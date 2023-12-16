Onyekuru'nun görüntüsü gündem olmuştu! Murat Sancak gerçeği açıkladı: 'Buraya ihanet edemezsin'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TRT Spor'da katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sancak, Henry Onyekuru'nun sosyal medyada gündem olan görüntüsüne dair gerçeği açıkladı. Sancak, "Maçtan sonra Galatasaray kalecisiyle haşır neşir olmuştu. Ondan sonra Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında ağzıma geleni söylemiştim ona. Benden ekmeği yiyorsun, buraya ihanet edemezsin" dedi.

Sancak şunları ifade etti:

"BANA GÖRE KÖTÜ NİYET YOK"

"Netice itibarıyla ben bunu başka oyuncularda da yaşadım. Maalesef bir takımdan bir oyuncu alıp daha sonra o takıma karşı oynattığın zaman duygusallık var, performansına yansıyor. Kötü niyet var mı, bana göre yok. Erkan Zengin diye bir oyuncu almıştım, Karagümrük'ten daha 1. Lig'te iken İstanbul'da Karagümrük maçına geldik. Karagümrük taraftarları Erkan Zengin'e tezahürat yapıp tribüne çağırıp alkışladılar. Şimdi o oyuncunun Karagürük'e karşı iyi oynamasını bekleme.

BELHANDA AÇIKLAMASI: 'BAK BÖYLE DEVAM EDERSE 50. DAKİKADA OLURSA ÇIKART'

Hatta ben Montello hocaya da söylemiştim, o oyuncuları o takımlara karşı oynandığı zaman oynatma demiştim. Montella iyi hatırlar. Şimdi ben Belhanda ile ilgili Serkan hocaya devre arasında 'Bak böyle devam ederse 50. dakikada olursa çıkart' diye söyledim. Çıkarttı netice itibarıyla.

Şimdi hata yaptık gol yedik, Emre Akbaba o kadar samimi, o kadar şerefli bir çocuk ki... Hata, onun yaptığı hata. Bir sene önce nasıl oynandığını, Galatasaray taraftarı tarafından nasıl yuhalandığını da biliyoruz.

"SOYUNMA ODASINDA AĞZIMA GELENİ SÖYLEMİŞTİM"

Onyekuru alkışlanmıştı. Maçtan sonra Galatasaray kalecisiyle haşır neşir olmuştu. Ondan sonra Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında ağzıma geleni söylemiştim ona. Benden ekmeği yiyorsun, buraya ihanet edemezsin. Takım arkadaşın olabilir, maçtan sonra gidersin soyunma odasına orada tebrik edebilirsin. O insani bir şey. Herkesin seyrettiği bir maç olduğu için, başka bir takımla şampiyonluk yarışında olduğu bir takımın kalecisiyle sen saha ortasında eğlenemezsin, sarılamazsın."





