Op. Dr. Nurten Yavuz: “Annelik estetiği ile deformasyonlar düzeltilebilir”

Op. Dr. Nurten Yavuz, kadınların doğum ve emzirme süreci bittikten belli bir süre sonra vücutlarının toparlanarak eski gerginliğe kavuşması için yapılan annelik estetiğinin deformasyonları düzelttiğini söyledi.

Medova Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nurten Yavuz, hamilelik döneminde alınan kilolar ve sonrasında kiloların kalmasına bağlı kollarda, bacaklarda, karında oluşan deformasyonlar, sarkmalar, emzirme sonrasında sarkma, büyüme gibi nedenlerle annelik estetiği ameliyatı yapıldığını dile getirdi.

Op. Dr. Yavuz, “Annelik estetiği karın germe, meme dikleştirme, küçültme, büyütme, liposuction, kol ve bacak germe operasyonlarını içermektedir. Meme estetiği operasyonları için emzirme süreci bitiminden en az 6 ay tercihen 1 yıl geçmesi önerilir. Karın ameliyatları için karın cildinin, karın kaslarının ve rahmin toparlanması için gerekli olan en az 6 aylık -1 yıllık süre bitimini tercih ederiz. 35-55 yaş arası herkese uygulanabilir. Annenin gebelik sayısını bitirmiş olmasını tercih ederiz. Çünkü her gebelik ve emzirme operasyon alanında yeniden deformasyonlara neden olacaktır. Lakin hasta ilerleyen dönemde gebe kalmayı düşünüyor ise operasyondan sonraki ilk 2 yıl hamile kalmamasını öneririz” dedi.

Genellikle kombine operasyonlar şeklinde gerçekleşen bu ameliyatlarda işlemlerin hepsinin aynı zamanda uygulanmadığına değinen Op. Dr. Nurten Yavuz, “Kombinler şeklinde 3-4 ay aralıklarla operasyonu tercih ederiz. Bu sayede hastaların sosyal hayata geçmeleri daha kolay olur. Her hastanın vücudu farklıdır. Yine her hastanın problemleri ve öncelikleri farklıdır. Hangi kombinasyonların yapılacağı hastanın isteğine ve vücudunun özelliğine göre planlanır. Kombine ameliyatları tercih etmemizin nedeni, hastanın deforme olan bölgelerinin totalini düzeltmektir. Böylece bir bölge düzeltilirken düzeltilmeyen bölge dikkat çekmez. Aynı zamanda kombine ameliyatlarla hastanın ameliyat sayısını azaltmayı hedefleriz” diye konuştu.