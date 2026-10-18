OpenAI insansı robot geliştiriyor: Sam Altman 2027'yi işaret etti

Yapay zekâ modelleri ve yeni tüketici donanımları üzerinde çalışan ChatGPT'nin sahibi OpenAI, faaliyet alanına insansı robotları da eklemeye hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Sam Altman, katıldığı Sources podcast'inde OpenAI'nin insansı robot geliştirme planlarını doğruladı ve projenin önceliklerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SAM ALTMAN, OPENAI'NİN İNSANSI ROBOT YAPACAĞINI DOĞRULADI

Sources podcast'inde konuşan Altman, robotların neden insan biçiminde tasarlanmasının mantıklı olduğunu açıkladı. Dünyanın büyük ölçüde insanlar için tasarlandığını belirten OpenAI CEO'su, kapıların, klavyelerin ve çeşitli araçların insan vücudunun özelliklerine göre geliştirildiğine dikkat çekti.

Bu nedenle insanlarla aynı ortamlarda hareket edecek robotların da benzer bir fiziksel yapıya sahip olmasının avantaj sağlayabileceğini ifade etti.

OpenAI'nin gerçekten insansı robot üretip üretmeyeceği sorulduğunda ise Altman'ın yanıtı oldukça net oldu: "Yapacağız."

Bununla birlikte Altman, robotun fiziksel görünümüne ilişkin ayrıntıların, sistemi çalıştıracak zekânın geliştirilmesinden daha az önemli olduğunu söyledi. Zira iki kolu ve iki bacağı olan bir makine, bu uzuvlarla ne yapacağını bilmiyorsa tek başına pek bir işe yaramıyor.

OPENAI'NİN ROBOT DEMOSU 2027'DE GELEBİLİR

OpenAI'nin insansı robot projesinin ticari bir ürüne dönüşmesi için henüz zaman gerekiyor. Altman, Fortune'a yaptığı açıklamada 2027 yılında dikkat çekici bir robot demosu gerçekleştirebileceklerini düşündüğünü belirtti.

Ancak robotların sokaklarda dolaşmaya başlamasının bundan birkaç yıl daha uzun sürebileceğini ifade etti.

Şirket, olası 2027 gösteriminde hangi teknolojilerin sergileneceğini henüz açıklamadı. Robotun nasıl görüneceği veya şirket dışındaki kişilerin bu teknolojiye ne zaman erişebileceği de bilinmiyor.

ASIL ZORLUK ROBOTUN "BEYNİ"

İnsansı robotların karşılaştığı temel sorunlardan biri, yapay zekânın verdiği kararların fiziksel dünyada doğru biçimde uygulanmasını sağlamak.

Gelişmiş bir insansı robotun kameralarından ve sensörlerinden gelen bilgileri anlaması, kendisine verilen talimatları yorumlaması, hareketlerini planlaması ve vücudunun farklı bölümlerini koordineli şekilde kontrol etmesi gerekiyor. Ayrıca gerçek dünyada beklenmedik bir durumla karşılaştığında hareketlerini düzeltebilmesi de büyük önem taşıyor.

Örneğin robotun bir kupayı kaldırabilmesi için önce kupayı tanıması, sapının konumunu belirlemesi, nasıl kavrayacağını hesaplaması ve doğru miktarda kuvvet uygulaması gerekiyor. Bu aşamalardan birinde yaşanacak hata, kahvenin dökülmesine yol açabiliyor.

OpenAI, bu teknik sorunları çözmek amacıyla robotik alanında yeni çalışanlar arıyor. Şirketin açık pozisyonları arasında hareket kontrolü, durum kestirimi, aktüatör kontrolü, robotun bütüncül davranışları ve fiziksel yapay zekâ sistemlerinin eğitilmesine yönelik makine öğrenimi altyapısı gibi uzmanlık alanları bulunuyor.

OpenAI'nin robotik araştırmaları ise yeni başlamış değil. Şirketin daha önce geliştirdiği Dactyl projesinde, robotik bir elin gerçek nesneleri manipüle etmesi sağlanmış ve eğitim süreci tamamen simülasyon ortamında gerçekleştirilmişti.

Daha sonra aynı yaklaşım Rubik Küpü üzerinde de kullanılmıştı. Bu çalışmalar, yazılım ortamında öğrenilen hareketlerin gerçek dünyanın fiziksel koşullarına uygulanmasındaki zorlukları ortaya koyan erken örnekler arasında yer alıyor.

OPENAI ROBOTUN DONANIMI ÜZERİNDE DE ÇALIŞIYOR

Altman'ın yapay zekâya öncelik vermesi, OpenAI'nin robotun fiziksel bileşenlerini ikinci plana attığı anlamına gelmiyor.

Şirketin yayımladığı iş ilanları, robotik sistemler için özel elektromekanik aktüatörler üzerinde çalışıldığını gösteriyor. Bu bileşenler motorlar, güç aktarım sistemleri, algılama teknolojileri ve termal sistemleri kapsıyor.

Ayrıca OpenAI, gelecekte donanımın büyük ölçekte üretilebilmesi için imalat ve tedarik zinciri alanlarında da uzmanlar arıyor.

Bu alanda çalışan başka şirketler de bulunuyor. Tesla, yıllardır Optimus adlı insansı robotu üzerinde çalışıyor. XPENG'in IRON adlı insansı robotu da kısa süre önce montajının ardından üretim hattından otonom olarak yürüyerek ayrılmıştı.

Bu örnekler, gelişmiş yapay zekâ sistemlerinin yanı sıra çok sayıda motor ve eklemin hassas şekilde kontrol edilmesinin de insansı robot geliştirme sürecinin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor.

İLK HEDEF EV İŞLERİ DEĞİL, ALTYAPI ÇALIŞMALARINA DESTEK OLMAK

OpenAI'nin insansı robot planları, başlangıçta her eve yardımcı bir robot yerleştirmekten daha farklı bir hedefe odaklanıyor.

Şirketin robotik alanındaki iş ilanlarından birine göre kısa vadeli amaç, nitelikli çalışanların altyapı inşa etmesine yardımcı olabilecek genel amaçlı robotlar geliştirmek.

Uzun vadede ise çok daha geniş bir görev yelpazesinde insanlara yardımcı olabilecek kişisel robotların üretilmesi hedefleniyor.

Ancak OpenAI henüz somut bir robot modeli tanıtmış değil. Şirket tarafından tüketici fiyatı, abonelik modeli, piyasaya çıkış tarihi veya robotlara özel bir gizlilik çerçevesi de açıklanmadı.

OpenAI'nin kariyer sayfasında şu anda robotik alanında 27 açık pozisyon bulunuyor.

Kaynak: Engadget