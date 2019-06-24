Oppo, Find serisinin yeni cihazı için kolları sıvadı

Her anlamda Premium bir model olan Find X, kızaklı yapısı ve uçtan uca çentiksiz ekranı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Genel beklenti Oppo’nun Find X serisini devam ettireceği yönündeydi. Fakat Çinli üretici beklenmedik bir adım atarak Oppo Find Y için isim haklarını satın aldı.

Yani Oppo’nun Find serisi Y modeli ile devam edecek diyebiliriz? Peki yeni Oppo Find tasarımsal anlamda nasıl bir model olacak? Bu konuda da ilk iddialar ortaya atıldı.

Sızdırılan bilgilere göre Oppo’nun yeni amiral gemisi modeli yine uçtan uca ekran tasarımı ile gelecek. Fakat bu sefer kamera kızaklı bir sisteme değil ekranın hemen altına yerleştirilecek. Böylece kızaklı bir sisteme de ihtiyaç kalmamış olacak.

Elbette bunların şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Keza Oppo’dan yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

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