Oppo Game Color Plus teknolojisini tanıttı

Qualcomm Snapdragon Elite Oyun Desteği ve Snapdragon’un kendinden uyarlamalı teknolojisi olan Game Color Plus oyun görsellerinin kalitesini, özellikle oyun sahnelerinin detayları, renk doygunluğu ve kontrastını önemli ölçüde arttırıyor.

Game Color Plus aynı zamanda oyunun görsel sunumunda ince ayar yapma yeteneğine sahip. Bu sayede oyunlar daha akıcı bir şekilde oynanabiliyor.

Yukarıdaki görselde sağ tarafta PUBG Mobile‘ın bu teknolojiyi kullanmıyorkenki hali sol tarafta ise Game Color Plus açık hali yer alıyor. Bu teknoloji hem görselleri iyileştiriyor hem de pilden tasarruf etmenizi sağlıyor. Şimdilik bu teknolojinin hangi Oppo modellerinde kullanılacağı bilinmiyor. Ancak tahminlere göre 2020 yılında tanıtılacak olan modellere bu teknolojiye yer verilecektir.

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