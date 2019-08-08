Mynet Trend

Oppo Game Color Plus teknolojisini tanıttı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 08.08.2019 09:30 | Son Güncelleme

Oppo ve Qualcomm tarafından geliştirilen Game Color Plus teknolojisi sayesinde mobil oyunlar daha iyi görünecek. Çinli teknoloji üreticisi, Şanghay’da Chinajoy oyun fuarında Game Color Plus adlı bir teknolojiyi sergiledi. Game Color Plus teknolojisi oyun görüntülerinin kalitesini arttırmak için kullanılacak. Oppo ve Qualcomm tarafından teknik işbirliğinin bir sonucu olan Game Color Plus, mobil oyunlar için gelişmiş bir ekran efekti sunacak.

Oppo Game Color Plus teknolojisini tanıttı

Qualcomm Snapdragon Elite Oyun Desteği ve Snapdragon’un kendinden uyarlamalı teknolojisi olan Game Color Plus oyun görsellerinin kalitesini, özellikle oyun sahnelerinin detayları, renk doygunluğu ve kontrastını önemli ölçüde arttırıyor.
Game Color Plus aynı zamanda oyunun görsel sunumunda ince ayar yapma yeteneğine sahip. Bu sayede oyunlar daha akıcı bir şekilde oynanabiliyor.

Yukarıdaki görselde sağ tarafta PUBG Mobile‘ın bu teknolojiyi kullanmıyorkenki hali sol tarafta ise Game Color Plus açık hali yer alıyor. Bu teknoloji hem görselleri iyileştiriyor hem de pilden tasarruf etmenizi sağlıyor. Şimdilik bu teknolojinin hangi Oppo modellerinde kullanılacağı bilinmiyor. Ancak tahminlere göre 2020 yılında tanıtılacak olan modellere bu teknolojiye yer verilecektir.

Xiaomi Pocophone F1 fiyatı düşüyor!

PARTNERBurası Maldivler değil Antalya! İşte Akdeniz'in en güzel koylarıBurası Maldivler değil Antalya! İşte Akdeniz'in en güzel koyları
Dünyada bir ilk! Harekete geçildiDünyada bir ilk! Harekete geçildi
Yüksek hız internnet keyfi için: TP-Link Archer T4E Yüksek hız internnet keyfi için: TP-Link Archer T4E
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oppo game color plus

En Çok Okunan Trend Haberler

Tarihe geçti!

Tarihe geçti!

Acil servis doldu taştı! Tam 200 kişi birden!

Acil servis doldu taştı! Tam 200 kişi birden!

JLO'yu locadan izleyen Enis Arıkan 300 bin TL verdi mi?

JLO'yu locadan izleyen Enis Arıkan 300 bin TL verdi mi?

'Hükümet Kadın' filmi gerçek oldu! Makam koltuğuna oturdu

'Hükümet Kadın' filmi gerçek oldu! Makam koltuğuna oturdu

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
WWE 2K20 için geri sayım başladı

Tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor! Geri sayım başladı

iPhone XI ile iPhone XS arasında gibi farklar olacak?

Eylül'de satışa sunulacak! İşte diğerlerinden farkı

Dünyanın ilk Pokemon merkezi için harekete geçildi

Dünyada bir ilk! Harekete geçildi

TP-Link Archer T4E ile masaüstü PC’nizde yüksek hızda internet keyfi!

Yüksek hız internnet keyfi için: TP-Link Archer T4E

Google karbon ayak izini tamamen silmek istiyor

Google açıkladı! Tamamen silecek

51. Bölge etkinliği hakkında kötü haberler gelmeye başladı

2 milyondan fazla kişi katılmıştı! Facebook'tan kötü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.