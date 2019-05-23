Oppo K3 fiyatıyla da cezbedecek

Uçtan uca ekranı ve pop-op ön kamerasıyla dikkat çeken bu model, uygun bir etiketle satışa sunulacak.

Geçtiğimiz gün sızdırılan bir rapora göre, Oppo K3 fiyatı 1799 yuan civarında olacak. Bu da dolar bazında yaklaşık olarak 260 dolara denk geliyor. Özellikleri ile kıyaslandığında bu fiyatın hayli cazip olduğu söylenebilir.

Çünkü Oppo’nun yeni orta segment modeli Snapdragon 710 gibi güçlü bir yonga setiyle gelecek. Ayrıca RAM tarafında da 6GB ve 8GB’lık iki farklı opsiyon yer alacak. 128GB ve 256GB’lık iki farklı depolama seçeneğiyle gelecek olan telefon VOOC 3.0 destekli 3765 mAh’lık bataryadan beslenecek.

Ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisine de sahip olan K3, 6.5 inçlik çentiksiz, uçtan uca ekranı ile tasarım tarafında da kullanıcıların beğenisini kazanacak bir model.

Kutudan ilk çıktığında ColorOS 6 destekli Android 9 ile çalışacak olan telefonun Çin dışında hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise henüz netleşmiş değil.

