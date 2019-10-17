Oppo Reno 2’nin kutusunu açıyoruz

Oppo Reno 2 premium bir tasarıma sahip ve 189 gram ağırlıkta. Ürünün hem ön hem de arka tarafında cam tasarım tercih edilmiş. Arka kısım, ışık açısına göre farklı renk tonlarına bürünerek ortaya hoş görüntüler çıkarıyor.

Oppo Reno 2’nin ön tarafında herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor. 6.5 inç değerdeki ekran, bir şeyler izlemek, oynamak ve okumak için ideal. SDM730 Snapdragon 730G çipsetle gelen telefonda 8GB RAM ve 256GB depolama var.

Oppo Reno 2’nin en dikkat çekici taraflarından birini, arka taraftaki dörtlü kamera sistemi oluşturuyor. 48 + 13 + 8 + 2MP’den oluşan kamera sistemi, normal, geniş açılı çekim ve detaylı portre çekimleri gibi pek çok farklı seçenek sunabiliyor. Ön taraftaki kamera ise, pop-up mekanizmasına sahip ve 16MP değerde.

Oppo Reno 2’de çıkarılamaz 4000mAh pil bulunuyor ve bu pil, Oppo’nun hızlı şarj teknolojisine de destek veriyor.

Kutu açılış videosunu buradan izleyebilirsiniz

