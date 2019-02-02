Oppo resmi olarak Türkiye’de

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TEKNOLOJİ  | 02.02.2019 10:23 | Son Güncelleme

OPPO‘nun RX17 PRO, RX17 NEO ve AX7 modelleri, markanın Türkiye pazarındaki ilk etkinliğinde tanıtıldı.

Oppo resmi olarak Türkiye’de

Etkinlikte konuşan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou şunları söyledi: “Yaratıcı tasarımlar ve teknolojik yeniliklerle hem müşteriler hem endüstri için değer yaratmak istiyoruz. Dünyada 400 binden fazla noktada ürünlerimizi ( RX17 Pro , RX17 Neo ve AX7 ) müşterilerle buluşturuyoruz. Küresel uzmanlığımızı yerel stratejilerle birleştiriyoruz.

Her yeni pazarda yerel kültürü öğrenerek, yerel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hatta bu ihtiyaçları aşacak ürün ve hizmetleri sunmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Türkiye’de de güçlü bir ekip kurarak yol haritamızı belirledik. Türkiye’de akıllı telefon pazarının en gözde markalarından biri olmayı hedefliyoruz.”

“Hem yazılımda hem de donanımda çığır açtık”

OPPO‘nun milyonlarca tüketicinin gönlünü fethetmesinde, özellikle markanın güzellik vizyonu büyük rol oynuyor. Bundan önce Find serisinde büyüleyici tasarımlar sunan OPPO, geçen yıl çıkan amiral gemisi Find X’in çerçevesiz, çentiksiz tasarımı ve kavisli ekranıyla büyük ses getirmişti.

Özellikle damla ekran teknolojisi, renklerin kullanımı ve renk geçişleri OPPO’nun tasarım vizyonunda fark yaratan özellikler arasında yer alıyor. OPPO’nun yaratıcı tasarımlara sahip modellerinin arkasında da olağanüstü teknolojik yenilikler yer alıyor. Weijian Zhou, OPPO’nun bu alandaki iddiasını şöyle anlatıyor: “Kullanıcılarımızın sevdiği birçok ileri teknoloji de dahil olmak üzere hem yazılım hem de donanımda çığır açtık.

Kısa süre önce sadece bir hayal olan yarım saatte hızlı şarj konusu OPPO ile gerçek oldu. OPPO’nun Süper VOOC şarj teknolojisi sayesinde Find X ürününü 35 dakikada tamamen şarj edebilmeniz mümkün hale geldi. Gelecekte, görüntü kalitesi ve hızlı şarj gibi lider olduğumuz alanlara yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Ürünlerin fiyatları ve satış noktaları

OPPO’nun akıllı telefonları Teknosa, MediaMarkt, Vodafone ve Turkcell mağazalarında satışa sunuluyor.

RX17 Pro için tavsiye edilen perakende satış fiyatı 4999 TL, RX17 Neo için 2999 TL, AX7 için 2199TL’dir.

Satış sonrası hizmetler

OPPO, satış sonrası hizmetler için Türkiye’nin 23 noktasında hizmet veren, güvenilir servis markaları GENPA, KVK ve OUNO ile iş birliği yapıyor.
Kullanıcılara “Hoş geldin” hediyesi olarak, ilk 6 ay boyunca ekrana gelebilecek herhangi bir hasar için “Ekran Garantisi” paketi sunuluyor.

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