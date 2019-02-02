Oppo resmi olarak Türkiye’de

Etkinlikte konuşan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou şunları söyledi: “Yaratıcı tasarımlar ve teknolojik yeniliklerle hem müşteriler hem endüstri için değer yaratmak istiyoruz. Dünyada 400 binden fazla noktada ürünlerimizi ( RX17 Pro , RX17 Neo ve AX7 ) müşterilerle buluşturuyoruz. Küresel uzmanlığımızı yerel stratejilerle birleştiriyoruz.

Her yeni pazarda yerel kültürü öğrenerek, yerel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hatta bu ihtiyaçları aşacak ürün ve hizmetleri sunmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Türkiye’de de güçlü bir ekip kurarak yol haritamızı belirledik. Türkiye’de akıllı telefon pazarının en gözde markalarından biri olmayı hedefliyoruz.”

“Hem yazılımda hem de donanımda çığır açtık”

OPPO‘nun milyonlarca tüketicinin gönlünü fethetmesinde, özellikle markanın güzellik vizyonu büyük rol oynuyor. Bundan önce Find serisinde büyüleyici tasarımlar sunan OPPO, geçen yıl çıkan amiral gemisi Find X’in çerçevesiz, çentiksiz tasarımı ve kavisli ekranıyla büyük ses getirmişti.

Özellikle damla ekran teknolojisi, renklerin kullanımı ve renk geçişleri OPPO’nun tasarım vizyonunda fark yaratan özellikler arasında yer alıyor. OPPO’nun yaratıcı tasarımlara sahip modellerinin arkasında da olağanüstü teknolojik yenilikler yer alıyor. Weijian Zhou, OPPO’nun bu alandaki iddiasını şöyle anlatıyor: “Kullanıcılarımızın sevdiği birçok ileri teknoloji de dahil olmak üzere hem yazılım hem de donanımda çığır açtık.