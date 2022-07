Oppo, UEFA ile iş birliği yaptı

İSTANBUL (AA) - Oppo, gelecek 2 sezonu kapsayan birçok turnuvada UEFA ile iş birliği yapacağını duyurdu.

Oppo açıklamasına göre, turnuvalar arasında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi Finalleri ve UEFA Gençlik Ligi Finalleri bulunuyor.

Oppo, UEFA'nın lider futbol turnuvası Şampiyonlar Ligi'ne ortak olan ilk Çinli marka olacak. Bu kapsamda Oppo, sahada ve saha kenarlarında meydana gelen unutulmaz anları öne çıkarmak ve taraftarların 2022-2023 ve 2023-2024 turnuvalarının ilham veren anlarına tanık olmasına yardımcı olmak için UEFA ile yakın iş birliği içinde çalışacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin "En İyinin En İyisi/The Best of The Best" sloganı, Oppo'nun mükemmelliği yakalama kararlılığını vurgulayan "İlham Yanı Başında/Inspiration Ahead" mottosuyla uyum sağlıyor.

Ortaklığın bir parçası olarak Oppo, kapsamlı stadyum pano reklamları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları dahil olmak üzere yayınların arka planlarında ve stadyumlarda yer alarak yüksek görünürlük elde edecek.

Ayrıca Oppo, futbol taraftarlarına UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu süresince saha kenarına inip Oppo akıllı telefonlarıyla önemli anları yakalama fırsatı sunacak. Maçlarda elde edilen "İlham Anı/Inspiration Moments" içerikleri, UEFA'nın web sitesinde yer alacak olan Oppo galerisinde yayınlanacak.

Oppo'nun son teknoloji görüntüleme teknolojileri NPU MariSilicon X, Find ve Reno serisi gibi önde gelen akıllı telefon modelleri, kablosuz kulaklıklar, akıllı saat ve yakında duyurulacak IoT ürünleri de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni deneyimlemede yeni yollar sunacak ve dünya çapındaki futbol taraftarlarına ilham verecek.

Yeni sponsorluk anlaşması, Oppo'nun mevcut spor ortaklıklarını güçlendiriyor ve spor yoluyla tüketicilere ilham vererek etkileşimi artırıyor. Wimbledon ve Roland Garros ile ortaklığının ikinci yılına giren Oppo, Uluslararası Kriket Konseyi'nin (ICC) de küresel ortakları arasında bulunuyor.

Uluslararası arenada birçok spor markasıyla ortaklıklar geliştiren Oppo, farklı bölge ve kültürlerdeki kullanıcılara ulaşıp küresel tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

- "Sinerji kusursuz bir iş ortaklığına dönüşüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Küresel Pazarlama Başkanı William Liu, "UEFA ile birlikte çalışarak UEFA turnuvaları sırasında futbol taraftarlarına ilham verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. Oppo olarak, hayatın zorluklarının üstesinden gelmemize yardımcı olacak inovasyonların gücüne inanıyoruz. UEFA'nın zorluklar karşısında mücadele etme arzusu da eklenince, bu sinerji kusursuz bir iş ortaklığına dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein ise "Oppo'yu dünyanın en büyük futbol kulübü turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA sponsorları arasında görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Mobil teknolojilerde küresel lider Oppo ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarının birbiriyle iletişim kurmasına ve onlara ilham vermeye yönelik çabalarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.