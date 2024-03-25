Öpüşme krizi gündemdeydi... Kızılcık Şerbeti Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun yeni partneri bakın kim oldu!

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinden Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün birlikte olduğu iddia edilmişti. Ancak bu aşk kısa sürmüş ve ikilinin arasındaki gerilim sete de yansımıştı. İddialara göre Sıla Türkoğlu rol icabı da olsa Doğukan Güngör'ü öpmek istememişti.

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin kadrosuna Fatih’ten boşanan Doğa karakteri için partner geleceği ortaya çıkmıştı. Karakterin adı ve detayları merak konusu olmuştu. Rol için başarılı oyuncu Kaan Taşaner’le anlaşılmıştı. Taşaner’in hayat vereceği rolün adı “Giray”…

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Giray’ın Türkiye’nin en büyük ilaç firmalarından Şifacıgil Holding’in veliahtı olduğu öğrenildi. Karakter 57. bölümden itibaren dizide boy gösterecek.

Gerçek ailesini bulmak isteyen Nilay’ın arayışı sonrası Giray dizinin hikâyesine katılacak. Öte yandan önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümde Görkem’le Fatih’in düğünü yapılacak.





