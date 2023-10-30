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Öpüşürken yakalandılar! Kafalar'dan Bilal Hancı eşini aldattı! Eşi Esin Çepni ihanet görüntülerini paylaştı

30.10.2023 10:17 | Son Güncelleme:
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Kafalar grubu üyeleri arasında yer alan ve çıkardığı şarkılarla tanınan Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni’nin paylaşımları adeta sosyal medyayı salladı. Eşinin kendisini aldattığını söyleyen Çepni “Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim” diyerek o görüntüleri paylaştı.

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Bilal Hancı 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Düğün fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Bilal Hancı, paylaşımına "Lovelandık, evlendik. Herkese teşekkürler" notunu düşmüştü.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Esin Çepni paylaşımları ile gündem oldu. Eşinin kendisini aldatma görüntülerini yayınlayan Çepni "Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor.

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Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim.

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İsterseniz beni yargılayın.Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılıklaşılmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin…" dedi.

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Daha sonra ağladığı bir videosunu paylaşan Esin İnce "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim" notunu düştü.

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Esin Çepni'nin takipçileri "Asla beklemezdim", "Görüntüleri görünce şok oldum", "Ayrıldınız mı siz?", "Kurtuldun" yorumlarında bulundu.

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