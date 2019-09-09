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Orada her yer 'Sarhoş' rakunlarla doldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.09.2019 12:19 | Son Güncelleme

Ottawa’nın güneyindeki Stitsville banliyösünde garip hareketler sergileyen çok sayıda rakun bulundu.

Orada her yer 'Sarhoş' rakunlarla doldu!

Stitsville banliyösü sakinleri her geçen gün artan sayıda sarhoş gibi garip hareketler sergileyen rakunlarla karşılaşmaya başladı.

YALPALADI, ZORLUKLA AYAĞA KALKTI

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Evinin arka bahçesinde bir rakun gören Emily Rogers, “Güçlükle hareket ediyordu. Bacaklarını çekti, yalpaladı ve zorlukla ayağa kalktı. Öyle görünüyordu ki bir sorunu vardı” dedi. Birkaç saat sonra kadın Hayvan Koruma Servisi’nden yardım istedi ve hayvan muayeneye alındı. Daha sonra başka Stitesville sakinlerinin de benzer durumda olan rakunlarla karşılaştıkları ortaya çıktı.

AYILTMAYA ÇALIŞMAYIN

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Carleton Üniversitesi’nden Biyoloji Profesörü Michael Rantz, bu garip davranışın sebeplerinden birinin ağaçlardan düşen meyvelerin fermente olabileceğini ve meyve suyunun hayvanlarda zehirlenmeye neden olabileceğini söyledi. Rantz, hayvanların ayıltılmaya çalışılmamasını ve uyumalarına izin verilmesini tavsiye etti.

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