Oral seks sahnesiyle tepki çekmişti! Geceye göğüsleri açık geldi

Olivia Wilde son dönemde Don't Worry Darling performansıyla dikkat çekiyor. Filmin bazı sahneleriyle ilgili tepki alan Wilde konuşmasında “Fragmandan çıkartılması gereken çok şey vardı, MPA son anda üstüme çok geldi bu yüzden bazı sahneleri fragmandan kaldırmak zorunda kaldım. Bu yüzden üzgünüm" dedi.

Güzel oyuncu Amerikan sinemasında erotizm eksikliğinin başladığını söyledi ve oral seks sahnesi yüzünden de tepki gördüğünü açıkladı.

Olivia Wilde cesur çıkışlarından birini de Academy Museum Gala gecesinde yaptı.

Transparan elbisesiyle geceye katılan güzel oyuncu 'meme uçlarına özgürlük' dedi. Ünlü isim cesur tarzıyla dikkat çekti.

