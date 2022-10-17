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Oral seks sahnesiyle tepki çekmişti! Geceye göğüsleri açık geldi

17.10.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Don't Worry Darling filminde başrolde olan Olivia Wilde dizideki sahneleriyle gündemdeydi. Sahnelerin bazılarını fragmandan kaldırmak zorunda kaldıklarını söyleyen güzel oyuncu, insanların oral seks sahnesi yüzünden kendisine kızgın olduğunu söylemişti. Wilde son olarak Academy Museum Gala'ya göğüsleri açık geldi.

Oral seks sahnesiyle tepki çekmişti! Geceye göğüsleri açık geldi

Olivia Wilde son dönemde Don't Worry Darling performansıyla dikkat çekiyor. Filmin bazı sahneleriyle ilgili tepki alan Wilde konuşmasında “Fragmandan çıkartılması gereken çok şey vardı, MPA son anda üstüme çok geldi bu yüzden bazı sahneleri fragmandan kaldırmak zorunda kaldım. Bu yüzden üzgünüm" dedi.

Güzel oyuncu Amerikan sinemasında erotizm eksikliğinin başladığını söyledi ve oral seks sahnesi yüzünden de tepki gördüğünü açıkladı.

Olivia Wilde'dan seks sahnesi itirafı! İddialı sahneye atıfta bulunduOlivia Wilde'dan seks sahnesi itirafı! İddialı sahneye atıfta bulundu

Olivia Wilde cesur çıkışlarından birini de Academy Museum Gala gecesinde yaptı.

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Transparan elbisesiyle geceye katılan güzel oyuncu 'meme uçlarına özgürlük' dedi. Ünlü isim cesur tarzıyla dikkat çekti.

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